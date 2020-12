Honda pede rescisão de contrato e deve deixar o Botafogo antes do fim do Brasileiro

A relação entre Honda e Botafogo, que começou com aeroporto lotado, deve terminar de maneira frustrante. Insatisfeito com o momento do clube dentro e fora de campo, o meia pediu para rescindir o contrato antes mesmo do final do Campeonato Brasileiro.

A informação foi publicada inicialmente pelo globoesporte.com. Segundo o portal, o departamento de futebol do clube ainda fará uma reunião com o jogador, mas o presidente eleito Durcesio Mello já foi comunicado.

Com a equipe na vice-lanterna do Brasileirão, com apenas 23 pontos, e a situação política conturbada no extra-campo, Honda estaria frustrado. Além disso, o que motiva o pedido da rescisão é a lesão na coxa esquerda, sofrida contra o Coritiba, na 26ª rodada, que faria com que ele só voltasse aos gramados na reta final da competição.

A relação de Honda com parte da torcida e a diretoria do Botafogo chegou a ser estremecida quando o meia criticou a gestão do clube através de suas redes sociais. Em novembro, quando o Botafogo demitiu Ramón Diaz, abrindo caminho para acertar com o quinto treinador da temporada, o atleta japonês disse que poderia deixar a equipe caso os diretores não o convencessem do contrário.

I will start thinking to leave if they won’t convince me in few days. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) November 27, 2020

Aos 34 anos, Keisuke Honda chegou ao Botafogo ainda em fevereiro e foi recebido por mais de 10 mil pessoas, que lotaram o aeroporto em seu desembarque no Brasil. A expectativa era alta, mas o desempenho do atleta acompanhou o ano frustrante da equipe. Foram 27 jogos, com apenas três gols marcados e nenhuma assistência.