Honda pode virar embaixador do Botafogo

O Botafogo vive situação delicada no Campeonato Brasileiro. Para piorar, o japonês Honda pediu a rescisão de contrato e deve assinar com o Portimonense-POR.

Só que Honda pode manter os laços com o Botafogo no futuro. Isso porque o japonês pode virar um embaixador do clube carioca na Ásia.

O meia deixa o Botafogo por vários motivos: insatisfação com as decisões da diretoria, a adaptação ao futebol brasileiro e a lesão sofrida na coxa.

Honda não deve sair definitivamente do Brasil. O japonês tem a intenção de distribuir planos de sócios-torcedor aos alvinegros e criar um projeto social no país.

De certo é que o técnico Eduardo Barroca perde um de seus principais jogadores na reta final do Campeonato Brasileiro.