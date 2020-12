Honda recebe proposta de Portugal para deixar o Botafogo

O meio-campista japonês Keisuke Honda, jogador do Botafogo, recebeu uma proposta do Portimonense, de Portugal, para deixar a equipe carioca e ir jogar na Europa.

Segundo a publicação portuguesa A Bola, o jogador de 34 anos já possui a oferta e está analisando. O que pesa para ele é se ele quer regressar no Velho Continente, ou se quer continuar no Brasil.

O que se sabe é que Honda vem demonstrando sua insatisfação com o Fogão, principalmente na questão da política interna do clube e da pressão da torcida pelo momento ruim que a equipe passa. O Botafogo ocupa a 18ª posição no Brasileirão e o japonês possui contrato até 28 de fevereiro.

Por outro lado, o Portimonense também não está passando por uma fase muito boa, que venceu apenas duas de dez partidas do Campeonato Português.