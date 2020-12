Honda se despede do Botafogo e explica motivos para deixar o clube

Honda falou pela primeira vez após solicitar rescisão de contrato com o Botafogo. Em uma mensagem aos torcedores, o meia japonês, de 34 anos, reconheceu que não rendeu o esperado e aproveitou para agradecer o apoio da torcida, além de explicar os motivos que o levaram a deixar o clube.

“No início, aceitei todas as suas críticas de que eu não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou dando desculpas, eu também me decepcionei, eu sinto muito. Em segundo lugar, estou muito agradecido por tudo que vocês fizeram, foi uma ótima experiência e nunca vi e senti algo desse tamanho com os torcedores no aeroporto e no estádio quando cheguei. Tomei esta decisão por motivos pessoais e profissionais, mas estive muito feliz durante esta temporada. Eu também agradeço a todos os meus companheiros de equipe. Obrigado”, postou Honda, nesta quarta-feira.

Tenho uma coisa que quero lhes contar diretamente. Como vocês sabem, vou sair do Botafogo. No início, aceitei todas as suas críticas de que eu não poderia ter resultados. As críticas são naturais e não estou dando desculpas, eu também me decepcionei, eu sinto muito. — KeisukeHonda(本田圭佑) (@kskgroup2017) December 30, 2020

O meia japonês encerrou a mensagem falando sobre a possibilidade de manter a ligação com o Botafogo.

“Por último, mais uma vez, muito obrigado por tudo. Eu pessoalmente vou buscar uma oportunidade de continuar apoiando o clube como embaixador do Botafogo na Ásia”, encerrou.

A trajetória de Honda no Botafogo

Reforço de peso, Honda chegou ao Botafogo cercado de expectativa e foi recepcionado por dez mil torcedores no aeroporto. Em campo, o meia japonês alternou altos e baixos e não conseguir render o esperado.

Em novembro, ele criou polêmica ao declarar que pensava em sair do Botafogo, após a demissão de Ramón Díaz. A crise foi contornada, até que, nesta semana, ele solicitou a rescisão de contrato.

Honda disputou 27 jogos pelo Botafogo e marcou três gols. O contrato dele ia até o fim do Brasileiro, em fevereiro.