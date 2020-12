Hoops: Netflix cancela animação adulta após a primeira temporada

Segundo o portal americano Variety, a Netflix anunciou o cancelamento oficial da animação Hoops. Com isso, a primeira temporada se torna a única transmitida do desenho e novos episódios não serão produzidos. Ainda segundo o portal, fontes oficiais da plataforma de streaming revelaram o motivo: a audiência não foi tão boa quanto o esperado.

(Fonte: Netflix/Divulgação)Fonte: Netflix

Mais detalhes sobre o cancelamento de Hoops

A animação foi classificada na categoria adulta e contava a trajetória de um técnico de basquete mal-humorado. Com seus trejeitos grosseiros, ele não media esforços para colocar seu time nas principais ligas e divisões.

Além disso, ele também precisa lidar com a sua ex-esposa, Shannon, e Barry, seu pai, que também costumava ser jogador de basquete. Com humor ácido, a animação prometia acompanhar o sucesso de outros títulos da plataforma de streaming, como BoJack Horseman.

Porém, o desenho não conseguiu tantos streams quanto era esperado. Logo, segundo as fontes da revista, após receber os números de espectadores da primeira temporada, a Netflix decidiu pelo cancelamento.

Os primeiros episódios foram produzidos por Chris Lord e Phil Miller, dupla conhecida por Homem-Aranha no Aranhaverso. Além disso, Jake Johnson, também conhecido pela dublagem do filme, atuou em conjunto como produtor da animação.

Entre o elenco de dublagem, estão Jake Johnson, Ron Funches, Natasha Leggero, Cleo King, A.D. Miles e Rob Riggle. A primeira temporada de Hoops pode ser assistida em sua integridade na Netflix.

E aí, o que você achou do cancelamento desta animação? Deixe sua opinião no espaço abaixo e aproveite também para compartilhar a notícia em todas as suas páginas nas redes sociais!