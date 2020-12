How I Met Your Mother: os 10 melhores momentos de Barney Stinson

O último episódio de How I Met Your Mother foi ao ar em 2014, mas a fama da série se mantém até hoje, ganhando a cada ano novos fãs. Grande parte do sucesso da série se dá pelos personagens extremamente bem pensados.

Barney Stinson é um mulherengo irremediável e um tanto egocêntrico que passa boa parte do seriado sendo uma espécie de lobo solitário, viciado em encontros e sempre contando histórias malucas.

Para fazer justiça ao personagem, o Minha Série separou os 10 melhores momentos de Barney Stinson em How I Met Your Mother.

Cuidado com os spoilers!

10. Tem apego aos ternos

O amor de Barney por seus ternos causa inúmeras situações engraçadas. Quem não se lembra de quando ele falava “suit up”, que em português seria algo como “coloque o terno”?

Há um episódio, inclusive, em que ele sofre um acidente, fica todo engessado, mas lamenta mesmo porque cortaram seu terno com uma serra para removê-lo dos escombros.

9. Cuida da Lily quando ela está sem casa

Em um dos momentos mais complicados da série, Lily e Marshall estão separados e ela não tem onde morar. Barney acolhe a amiga, que passa a morar com ele, mas ela tem duas missões: não mudar nada no apartamento e ajudá-lo a dispensar as mulheres. Um misto de cenas ternas e engraçadas nascem desse momento.

8. Deu uma de sósia para Marshall e Lily tentarem ter filhos

Apesar de ser contra se casar e ter filhos, Barney mostra ser muito mais do que um mero pessimista. Quando Marshall e Lily estão esperando o doppelgänger dele aparecer como um sinal para ter filhos, o amigo se veste várias vezes de outras pessoas para encorajar o casal. Os momentos rendem muitas cenas engraçadas, mas, principalmente, mostram um pouco do bom coração do personagem.

7. Tem um trabalho misterioso

O principal mistério de How I Met Your Mother é: qual é a ocupação de Barney Stinson? Só sabemos que ele trabalha no Goliath National Bank e se envolve bastante com asiáticos. O resto? Uma incógnita. Sempre que perguntado sobre isso, Barney responde apenas “por favor”. As cenas envolvendo o emprego do personagem sempre rendem ótimas risadas.

6. Nutre sentimentos por Robin

Após uma ficada de uma noite, Barney começa a ter sentimentos por Robin. Isso o deixa todo estranho perto dela, fazendo que Lily comece a ajudá-lo a tentar conquistar a amiga. É a primeira vez que os fãs veem Barney apaixonado e, vamos combinar, é um momento bem fofinho.

5. Segue o Código dos Bros

O famoso Bro Code (Código dos Bros) é mencionado por Barney durante toda a série. Ele diz seguir os mandamentos ali escritos à risca e sempre inventa histórias mirabolantes do passado para criar uma origem para o livro. Na última temporada, o livro é publicado na vida real e no mundo ficcional, estando em vários hotéis e aviões.

4. Pede Robin em casamento

No melhor estilo Barney Stinson, ele prepara toda uma jogada do famoso The Playbook para fazer o “The Robin”, pedindo a amada em casamento. Ele a beija, finge desistir de tentar conquistá-la, chega a ignorá-la e finge uma relação com Patrice; em busca da benção do amigo, conta apenas para Ted que vai pedir Patrice em casamento. No fim das contas, é tudo um plano para pedir a mão de Robin. Essas cenas são algumas das mais engraçadas e emocionantes da série.

3. Constrói a relação com Robin

Ainda que não tenham dado certo na primeira vez que tentaram, Robin e Barney aparentam ter uma relação linda na segunda tentativa. Antes de se casarem, os dois têm momentos bonitos nos quais aprendem a agir como um casal e confiar um no outro, além de falarem frases completamente esquisitas juntos (mas eles acham tudo muito fofo por estarem apaixonados).

2. Desafio aceito!

Os desafios aceitos por Barney rendem situações bem engraçadas, com tentativas de conseguir o número de telefone de diversas mulheres. Porém, em um episódio, Barney vive uma noite de desafios com Lily e Robin e, no último deles, tenta conquistar a futura mulher de Ted, que dá uma lição de vida no personagem. Após a conversa com ela, Barney vai pra casa e começar a planejar o “The Robin”.

1. Faz o Marshall esperar a Lily

Mesmo tentando fazer parecer que está ajudando Marshall a esquecer Lily, Barney impede que o amigo fique com outra mulher enquanto está separado da amada. Além disso, ele vai até São Francisco dizer para Lily voltar com Marshall porque não aguenta mais ter que roubar as pretendentes do amigo. Uma ajuda de coração no melhor estilo Barney Stinson.

E aí, qual é seu momento favorito desse personagem tão memorável?

