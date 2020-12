Hulk tem proposta de clube brasileiro e decisão pelo destino deve ser rápida

A poucos dias do fim de seu contrato com o Shanghai SIPG, da China, Hulk e seu staff começam a analisar propostas para o futuro de sua carreira. O Palmeiras é um dos clubes que já flertaram com a contratação do jogador, mas deve enfrentar concorrência se realmente quiser contar com ele a partir de 2021.

A Gazeta Esportiva apurou que o atacante recebeu proposta de pelo menos um clube brasileiro e que, nos próximos dias, outra equipe do Brasil pretende oficializar uma oferta pela sua contratação.

O vínculo de Hulk com o time chinês se encerra no dia 31 de dezembro. Contudo, o jogador e seus agentes buscam definir o próximo destino antes desta data, para começar 2021 com tudo planejado. Assim, o negócio deve ser fechado nas próximas duas semanas.

Motivações e Exigências

A reportagem da Gazeta Esportiva também apurou as motivações e as exigências de Hulk e seu staff para fechar contrato com um novo clube. Propostas do exterior existem e não são descartadas, mas a vontade do jogador disputar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores são atrativos para um retorno ao Brasil.

Revelado pelo Vitória, Hulk pouco atuou em solo brasileiro e, logo em seu primeiro ano como profissional, foi negociado para o futebol japonês. Depois de construir a carreira no exterior, o atacante vê com bons olhos um retorno ao país para disputar essas competições.

As exigências, contudo, não são simples. Aos 34 anos, Hulk sabe que não tem tanto tempo pela frente até a sua aposentadoria. Por isso, tem entre as prioridades um contrato que o valorize. O atacante também não pretende aceitar um vínculo de produtividade, pois esteve entre os goleadores do futebol chinês, nas últimas temporadas, e avalia que está no auge da forma física.

O staff do jogador também não estipula tempo mínimo de contrato, mas será levado em conta a proposta que tiver o melhor plano para a carreira. O fato de Hulk ser palmeirense declarado também não deve ser fator decisivo. Assim, uma proposta de outro clube brasileiro com melhores condições para o atacante pode ser escolhida.