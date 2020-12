Humberto Martins revela assadura em lugar inusitado ao viver vaqueiro na TV · .

A novela Mulheres de Areia (1993) deixou uma marca em Humberto Martins, que interpretou o vaqueiro Alaor na trama. O ator de 59 anos revelou que ficou com um calo no cóccix por causa das cenas de montaria de seu personagem. “Começou com uma assadura”, relembrou ele.

A revelação surgiu durante entrevista do ator para o influenciador digital Marcos Michalak, do perfil Noveleiros Real, no Instagram, na segunda-feira (21). Durante o bate-papo sobre Mulheres de Areia, o ator entregou uma curiosidade da trama das gêmeas Ruth e Raquel (Gloria Pires).

No enredo, Martins deu vida ao administrador da fazenda de Virgílio (Raul Cortez). Na pele de um vaqueiro, ele precisou gravar diversas cenas de montaria e rodeios. “Cheguei a ter um calo no cóccix, porque jeans não é uma roupa apropriada para se montar a cavalo”, iniciou.

“Ninguém monta a cavalo como o ator, que está fazendo o personagem. Caubói monta, só não fica de 7h da manhã até 17h da tarde em cima do lombo do animal em três dias seguidos, que eram os dias de gravação na fazenda. Depois era estúdio e tal, e algumas externas. Era assim a minha vida”, relembrou.

Segundo o artista, que atualmente está no ar na reprise de A Força do Querer (2017), o figurino de seu Alaor não era confortável. “Aquela costura que tem no jeans aqui atrás [no cóccix]… Aquilo, para você entender, começou numa assadura, de uma assadura foi para uma ferida, de uma ferida foi para um calo. De tanto você roçar ali na cela, vai e volta, vai de novo e de novo”, detalhou.

“Eu gostava. Para mim, eu estava colocando toda a minha fantasia de garoto num personagem desse, quando eu brincava de Zorro no braço do sofá [de casa]. Esses personagens de ação foram muito legais”, observou.

Mulheres de Areia foi um sucesso durante sua exibição e chegou a registrar 60 pontos no Ibope. A novela foi vendida para outros países e teve destaque na Rússia, por exemplo.

Veja entrevista com Humberto Martins: