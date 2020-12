Hungria inicia vacinação contra novo coronavírus

Furando a fila da União Europeia, a Hungria inicia vacinação contra a Covid-19. Assim, ela começou a ser aplicada nos profissionais de saúde no sábado (26). Segundo o porta-voz do governo húngaro.

O país recebeu sua primeira carga de vacinas na manhã de natal. De acordo com a agência de notícias estatal MTI, foram cerca de 4.875 doses. O que deve ser suficiente para imunizar todos os médicos e demais trabalhadores.

O início da vacinação no país

A Hungria é o décimo sétimo país a iniciar seu plano de imunização. Sendo que o primeiro foi o Reino Unido que começou no dia 8 de dezembro. Dessa forma, uma semana depois foi a vez dos Estados Unidos aplicarem suas vacinas na população.

Fora eles os outros países que já iniciaram o processo em seus territórios. Por exemplo:

Canadá;

Suíça;

Israel;

Arábia Saudita;

China;

Sérvia;

Rússia;

México;

Chile ;

Costa Rica;

Bahrain;

Kuwait;

Emirados Árabes Unidos;

Qatar.

Todos pretendem imunizar primeiramente seus profissionais da saúde e grupos de risco. Então, em seguida ampliarão a utilização das vacinas para a população em geral. Espera-se que até a metade do ano boa parte da sociedade tenha acesso ao imunizante.

Como está a Covid-19 na Hungria

A nação possui até o momento 314.164 casos contaminados e 8.951 óbitos. Sendo que mais de 6000 pessoas ainda estão hospitalizadas, deixando sobrecarregado o sistema de saúde.

Hungria inicia vacinação antes do que ficou acertado com a União Europeia. Porque os 27 países do bloco começaram apenas no domingo (28) a aplicar suas doses. Assim, a ideia do Dia V seria mostrar o comprometimento de todos começarem juntos sua imunização.

O país tem causado diversas repercussões negativas no bloco econômico por inúmeras questões. Por exemplo, a imigração até o veto do orçamento plurianual e o fundo pós-recuperação.

A situação pode acabar agravando a tensão já existente entre a nação e os seus vizinhos. Já que não foi visto com bons olhos sua antecipação perante todos os restantes. Por isso é preciso acompanhar de perto toda a situação.

Diferente do que todos da União Europeia esperavam, a Hungria inicia vacinação com antecedência. Dessa forma, primeiramente serão imunizados os profissionais da saúde e as pessoas de grupos de risco.

No âmbito político a antecipação aumenta uma tensão desnecessária entre os países. Mas, o que preocupa economistas e sociólogos é o futuro.

Entretanto, enquanto as vacinas não são aplicadas é preciso cuidado. Então, recomenda-se que os cuidados permaneçam entre as pessoas.