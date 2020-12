Hyoran lamenta empate em casa, mas diz que Atlético-MG deve “levantar a cabeça”

Atlético-MG e Internacional ficaram no empate em 2 a 2 neste domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Autor do segundo gol do Galo, o meia Hyron lamentou o resultado, mas disse que a equipe alvinegra deve “levantar a cabeça” para recuperar os pontos perdidos.

“Fizemos um grande jogo e acabamos tomando gol de empate no bate e rebate. Estávamos com o jogo controlado e no detalhe tomamos o gol de empate. Queríamos a vitória para continuar brigando em cima. Empate doloroso em casa, mas temos que levantar a cabeça para buscar fora os pontos que perdemos em casa”, declarou o camisa 20 ao canal Premiere.

Após sofrer gol de Yuri Alberto no início do primeiro tempo, o Atlético-MG virou a partida com Musto, contra, e Hyoran. No entanto, quando a vitória parecia estar próxima, o Internacional deixou tudo igual aos 42 minutos da etapa final, com Peglow.

Com o empate contra o Colorado, o Galo fica na vice-liderança do Brasileirão com 43 pontos conquistados. O time comandado por Jorge Sampaoli viu o São Paulo, que venceu o Sport no Morumbi, se distanciar na ponta da tabela com quatro pontos a mais.

Pela próxima rodada, o Atlético-MG volta a campo no sábado (12), às 17h (de Brasília), quando visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba (PR).