Hyundai libera teaser do seu novo elétrico ‘Ioniq 5’

A Hyundai divulgou na quinta-feira (10) o primeiro “teaser” do seu Ioniq 5, primeiro modelo da nova marca de veículos elétricos da montadora sul-coreana, que promete carregamento bidirecional e chegará ao mercado no início do ano que vem.

O Ioniq 5 é baseado no conceito EV “45” da Hyundai, que fez seu lançamento no Salão do Automóvel de Frankfurt em 2019, e será o primeiro acoplado à plataforma E-GMP, nova proposta da sul-coreana de eletrificação, em uma arquitetura dedicada para os próximos anos.

Em Frankfurt, a Hyundai registrou que “o caráter icônico do 45 é definido por sua carroceria em estilo monocoque, aerodinâmico e design leve inspirado em aeronaves da década de 1920”. O nome do carro deriva dos seus ângulos de 45 graus na frente e na traseira, formando uma silhueta em forma de diamante, tendência dos futuros modelos EV, segundo a empresa.

O novo horizonte dos veículos elétricos

https://www.youtube.com/watch?v=QPDY2vDSE3Q

O teaser não é muito explícito, mas inspirado nos novos detalhes geométricos do Ioniq 5, deixando à imaginação de quem assiste a “adivinhação” de pixels e pontos que remetem para um espaço em branco, a prometer uma nova era de veículos elétricos.

A nova plataforma elétrica prometida pela Hyundai pretende revolucionar não apenas o exterior, mas também o interior dos novos veículos com maior nível de ajuste dos bancos, conectividade sem fio e até um porta-luvas transformado em gaveta. Além disso, o vídeo chama a atenção para três “extras” a serem oferecidos pelo novo veículo.

O “Extra Power for Life” destaca a capacidade de carregamento bidirecional na qual o carro também fornece energia de emergência para as redes (V2L). “Extra Time For You” reflete a capacidade de carregamento. As insinuações de “Extraordinary Experiences” prometem as funcionalidade dos veículos elétricos que serão anunciadas em breve.

A montadora promete para 2022 um sedan desportivo, o Ioniq 6; e para 2024, o Ioniq 7, um SUV de grandes proporções.