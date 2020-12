Ibrahimovic monta sua ‘seleção’ de todos os tempos com três brasileiros, Maradona ‘melhor de todos’, sem Messi e Pelé

Zlatan Ibrahimovic, do Milan, montou sua seleção ideal de todos os tempos em entrevista à SportWeek.

O sueco, que deixou de fora nomes como Lionel Messi, Pelé ou Cristiano Ronaldo, colocou três brasileiros no time: Ronaldo Fenômeno, Cafu e Maxwell.

O atacante selecionou diversos ex-colegas de Juventus e Barcelona para sua equipe ideal.

O goleiro escolhido foi Buffon, ídolo da Velha Senhora. O lateral-direito é Cafu, que marcou época no São Paulo e no Milan. A dupla de zagueiros é formada por Nesta e Cannavaro, que jogou junta por muitos anos na seleção italiana. O lateral-esquerdo é Maxwell, um dos melhores amigos de Ibra no futebol desde os tempos de Ajax.

O meio-campo é formado por Pavel Nedved. “Ele me ajudou muito a melhorar. É uma máquina de trabalho, um ótimo exemplo para o meu crescimento”, disse o sueco.

Completam o setor os craques Patrick Vieira e Xavi Hernández, ex-colegas de Ibra na Juventus e no Barcelona, respectivamente.

“No ataque, escalo Zidane, Maradona, o melhor de todos, e meu ídolo Ronaldo Fenômeno”, disse.

Zlatan Ibrahimovic em aquecimento pelo Milan Getty Images

Em um raro rompante de humildade, o sueco disparou: “Desta vez sou treinador e talvez um dia venha a ser mesmo”.