iCarly terá revival com elenco original incompleto; saiba quem ficou de fora · .

Mirando no passado para acertar o futuro, a ViacomCBS está produzindo um revival da série infanto-juvenil iCarly (2007-2012). A atração vai estrear diretamente no streaming e terá o retorno de alguns membros do elenco original, incluindo a protagonista Miranda Cosgrove. Ainda assim, nomes importantes ficarão de fora da produção.

A nova leva de episódios será desenvolvida por Jay Kogen (Escola de Rock, Os Simpsons) e Ali Schouten (Diário de uma Futura Presidente) e trará de volta Miranda (Carly Shay), Nathan Kress (Freddie) e Jerry Trainor (Spencer). Entre as ausências sentidas de forma mais imediata estão os nomes de Jennette McCurdy, intérprete de Sam Puckett, e Noah Munch, que deu vida a Gibby Gibson.

Criada por Dan Schneider, iCarly contou originalmente com seis temporadas, acompanhando a vida de Carly Shay. A garota morava com o seu irmão mais velho, Spencer, e criava um programa para ser exibido na internet sobre sua própria vida. Lidando com a adolescência, a garota nunca almejou a fama, mas acabou se transformando em um sucesso estrondoso graças aos seus amigos.

Quando a audiência virtual começa a clamar por mais conteúdo, Carly e sua fiel escudeira Sam passam a fazer transmissões recorrentes, que variam de esquetes de comédia a entrevistas, receitas e conselhos para resolver problemas –conteúdos sempre recheados de referências a elementos da cultura pop.

O revival do programa será produzido pela Nickelodeon Studios e exibido pelo Paramount+, novo serviço de streaming que tem lançamento programado para o primeiro trimestre de 2021 nos Estados Unidos.

A plataforma vai substituir o atual CBS All Access, que tem originais como Star Trek: Discovery e The Good Fight, e apresenta planos para expansão global. Entre as séries anunciadas pelo serviço ainda inédito está The Offer, um drama que trará os bastidores das filmagens de O Poderoso Chefão (1972) e terá Armie Hammer (Me Chame Pelo Seu Nome) no elenco.