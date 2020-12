Ídolo do Benfica, Luisão desabafa após derrota na Supertaça para o Porto

Após a derrota por 2 a 0 para o Porto na final da Supertaça de Portugal, na última quarta-feira, chamou a atenção o forte discurso que o brasileiro Luisão, ídolo do Benfica e atualmente auxiliar de Jorge Jesus, deu aos jogadores dentro de campo. O ex-zagueiro foi às redes sociais se explicar e mostrar os sacrifícios que fez pela equipe.

“Um misto de sentimentos desde ontem: Frustração pela não conquista da Supertaça… não falar com minha esposa no dia de aniversário de 14 anos de casados (pela responsabilidade de um jogo) 23/12… da mensagem emotiva aos jogadores falando sobre o sentimento da dor de uma derrota e o quão é importante saber que esse sentimento dói e muito… e não conseguir passar o Natal com família que está no Brasil”, revelou.

Luisão esteve presente dentro de campo pois o outro auxiliar, Tiago Pinto, está com covid-19 e não pôde ficar no banco de reservas junto com Jorge Jesus. O ex-zagueiro disse que fez valer o comprometimento com o Benfica, mesmo que significasse ficar longe da família. “Colocando em primeiro lugar o compromisso de um objetivo. Que todos desfrutem com responsabilidade de um Natal abençoado e muita saúde a toda família”, finalizou.

O brasileiro é um dos maiores nomes da história do clube português. Quando ainda era um jogador em atividade, vestiu a camisa do Benfica por 15 anos, somando 538 partidas e 47 gols. Após se aposentar, ainda atuando pelos Águias, ele assumiu funções internas no clube.