Ídolo do Manchester United, técnico escocês morre aos 92 anos

Tommy Docherty, ex-técnico de Chelsea, Aston Villa, Porto e ídolo da torcida do Manchester United, morreu nesta quinta-feira, aos 92 anos, anunciou sua família. “The Doc”, como era conhecido, lutava contra problemas de saúde há alguns anos e não resistiu.

“Tommy faleceu pacificamente cercado por sua família em casa”, disse sua família em um comunicado. “Ele era um marido, pai e vovô muito amado e sentiremos sua falta. Pedimos que nossa privacidade seja respeitada neste momento. Não haverá mais comentários.”

O Manchester United emitiu uma nota oficial em homenagem ao ídolo: “Estamos profundamente tristes com o falecimento de Tommy Docherty, que nos levou à vitória na Copa da Inglaterra em 1977 com um time ofensivo e emocionante, nas melhores tradições do Manchester United. Todos no clube enviam condolências sinceras aos entes queridos de Tommy.”

O Chelsea também prestou condolência nas redes sociais: “Todos no Chelsea Football Club estão muito tristes ao saber da morte do nosso ex-jogador e treinador Tommy Docherty. Tommy era uma lenda do nosso jogo e nossos pensamentos estão com sua família e amigos próximos neste momento.”

Nascido em Glasgow, na Escócia, em 24 de abril de 1928, Docherty começou no Porto, Celtic e passou a maior parte de sua carreira como jogador – nove anos – no Preston North End, antes de defender o Arsenal e se aposentar no Chelsea. Pela seleção escocesa, foram 25 partidas, com destaque para as participações nas Copa do Mundo de 1954 e 1958.

Depois de encerrar a carreira, iniciou o trabalho como treinador, em clubes como Chelsea, Aston Villa e Porto, entre outros, mas ficou marcar por sua passagem no Manchester United. Foram cinco anos em Old Trafford, de 1972 a 1977, com destaque para a conquista da Copa da Inglaterra em 1977, na vitória sobre o arquirrival Liverpool na decisão.