Ídolo do Palmeiras, Marcos dá recado a Weverton: ‘Traz a Libertadores, entrego a 12 na sua mão’

Marcos, ídolo do Palmeiras, fez um comentário emblemático em uma publicação do atual arqueiro alviverde, Weverton, na noite desta quarta-feira (16), no Instagram. O post em questão exibia um vídeo de uma defesa à queima-roupa do camisa 21 na partida entre Palmeiras e Libertad-PAR, disputada na última terça-feira (15), e o ex-goleiro aproveitou a ocasião para fazer um pedido e uma promessa ao seu sucessor na meta do Verdão:

– Paredão, traz essa pra nós, a Libertadores, arrumo um jeito de tirar a (camisa) 12 da linha e fazer ela voltar pro gol, entrego na sua mão – afirmou.

Marcos fez história no Verdão ao conquistar a Libertadores de 1999 vestindo a camisa 12. Desde que se aposentou, ao final de 2012, o número também foi ‘aposentado’ pelo clube, com exceção de competições continentais. Nelas, geralmente há uma limitação de numeração entre 1 e 30, e não resta escolha senão escolher alguém para herdar esse posto.

No entanto, goleiro algum jamais voltou a vestir esse número no Palmeiras desde que o Santo ‘pendurou as luvas’, tendo ficado restrito somente a jogadores de linha. Agora, Weverton recebe essa chance do próprio Marcos, com a condição de ganhar a Copa Libertadores.

O Verdão volta a campo pela competição da Conmebol, para disputar a partida de ida da semifinal, na primeira semana de janeiro de 2021, contra o vencedor do duelo entre River Plate-ARG e Nacional-URU. Os argentinos abriram dois gols de vantagem no primeiro jogo e a definição ocorrerá na noite desta quinta-feira (17).