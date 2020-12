O Instituto Federal de Alagoas – Ifal lançou quatro editais para composição de quadros reservas dos programas Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica. O público-alvo são professores de Biologia de escolas da rede pública em Penedo e estudantes de licenciatura em Ciências Biológicas na modalidade a distância do polo UAB – Universidade Aberta do Brasil.

Dois dos editais são voltados à seleção de docentes e supervisores nas escolas-campo dos programas. Os outros dois têm como objetivo selecionar bolsistas entre os alunos licenciandos. Em todos eles, as inscrições ocorrem até o dia 3 de janeiro. As escolas-campo de Penedo que integram os programas executados pelo Ifal são as unidades estaduais Dr. Alcides Andrade, Professor Ernani Mero, Gabino Besouro e Comendador Jose da Silva Peixoto, além do próprio Campus Penedo.

O valor da bolsa mensal para estudantes é de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Já os professores receberão R$ 765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) por mês de atuação no Pibid ou na Residência Pedagógica. Para conferir os editais com todos os requisitos e mais informações sobre a seleção, acesse o site: penedo.ifal.edu.br.