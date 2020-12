Ifal ofertará curso profissionalizante a estudantes da EJA de escola municipal de Penedo

Jovens e adultos que cursam o ensino fundamental terão a oportunidade de acesso à formação profissional em Agricultura Familiar.

Em 2021, estudantes matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Municipal Vereador Manoel Soares de Melo, em Penedo, terão a oportunidade de acesso à formação profissionalizante em Agricultura Familiar. A oferta do curso da EJA integrada à qualificação profissional resulta de uma parceria entre o Instituto Federal de Alagoas (Ifal) e a Secretaria Municipal de Educação (Semed), oficializada com a assinatura do acordo de cooperação mútua, proposto pela Reitoria do Ifal e que envolve, além da cidade ribeirinha, outros sete municípios alagoanos (CLIQUE AQUI para ler matéria sobre a solenidade virtual ocorrida na última quinta-feira, 3).

Conforme o acordo celebrado, o prazo para desenvolvimento do curso é de um ano, prorrogável por mais um, caso seja do interesse de ambas as instituições envolvidas. “Trata-se de um curso de Formação Inicial e Continuada (FIC), com carga horária de 200 horas para as disciplinas da formação técnica, parte de caberá ao Ifal”, explica o diretor-geral do Campus Penedo, Felipe Thiago Souza, acrescentando que a formulação do Projeto Pedagógico do Curso (PPC), bem como a capacitação da equipe de professores, integram os próximos passos dessa iniciativa.

A oferta contempla 38 vagas destinadas aos estudantes jovens e adultos trabalhadores que estejam na etapa conclusiva do segundo segmento do ensino fundamental da EJA, fase que corresponde do 6º ao 9º ano do ensino regular. A escola selecionada para a execução do curso é uma das duas únicas unidades municipais de ensino a trabalhar com a modalidade, sendo no Manoel Soares onde se encontra o público-alvo do curso profissionalizante, ou seja, as pessoas que estão na última etapa da EJA para completar o ensino fundamental.

Para a secretária municipal de Educação, Cintya Alves da Silva, o fato de Penedo ter sido um dos oito municípios contemplados pela iniciativa do Ifal abre portas, ampliando os horizontes de jovens e adultos que não tiveram acesso à educação básica em idade regular ou que, por diferentes razões, abandonaram a escola. “Vemos nesse acordo de cooperação mútua mais uma oportunidade de estreitar os laços com o Ifal, trabalhar em parceria e trocar experiências para o fortalecimento da EJA no município. Tenho certeza de que será uma ótima experiência”, completa a titular da Semed.

Após a elaboração do PPC, formação docente, produção de material didático e inscrição dos alunos públicos-alvo, as aulas acontecerão ao longo do próximo ano, em conformidade com os calendários letivos da escola municipal parceira e do Ifal Penedo. “Embora seja um projeto com prazo final, essa experiência vai ser um laboratório muito importante para nós do campus, pois nossa intenção é termos um curso técnico permanente na modalidade EJA”, ressaltou Felipe Thiago, ao adiantar os planos futuros da unidade de ensino em ofertar o Proeja.

O Proeja é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Jovens e Adultos, que tem por objetivo oferecer a oportunidade de concluir a educação básica, juntamente com a formação profissional, àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade regular. No âmbito do Ifal, já ofertam cursos técnicos nessa modalidade os campi Maceió, Marechal Deodoro, Piranhas e Satuba.

Fonte: IFAL