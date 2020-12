IFFHS divulga seleção de melhores do ano sem Neymar; veja os vencedores

Neymar não foi premiado como o melhor jogador da última temporada nem eleito entre os melhores na lista divulgada nesta segunda-feira (7) pela Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS).

Finalista da Champions League e campeão de tudo (exceto do torneio europeu) pelo Paris Saint-Germain, o atacante deixou para muitos a impressão de que poderia estar na lista dos melhores, inclusive do prêmio da Fifa.

Alguns entendiam que Neymar, que provou estar mais maduro na última temporada, se saiu melhor do que Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, estes muito abaixo do talento que têm. A concorrência seria com Robert Lewandowski, pelos gols do artilheiro do Bayern de Munique (campeão da Champions, com 15) e Kevin de Bruyne, o talentoso jogador do Manchester City, clube que fracassou nos objetivos principais.

Mas a tradicional IFFHS, que há mais de três décadas premia os melhores do futebol, não viu assim.

Para ela, a seleção dos 11 melhores jogadores da temporada passada ficou assim: Neuer (Bayern), Alexander-Arnold (Liverpool), Sergio Ramos Real Madrid), Van Dijk (Liverpool) e Davies (Bayern); Kimmich (Bayern), Thiago Alcântara (Bayern) e De Bruyne (City); Cristiano Ronaldo (Juventus), Lewandowski (Bayern) e Lionel Messi (Barcelona).

O melhor técnico escolhido foi Hans Dieter Flick, do Bayern de Munique, clube que abocanhou todos os títulos disputados na última temporada. Já Didier Deschamps levou o prêmio como o melhor técnico de uma seleção nacional (ele comanda a França).

A cerimônia de premiação da IFFHS está prevista para janeiro por causa das mudanças no calendário mundial devido a pandemia do novo coronavírus.