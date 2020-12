Igor Gomes explica como ‘pactos’ por Diniz e contra COVID-19 embalam time na liderança do Brasileiro

Na última quinta-feira (3), com a vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, o São Paulo assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos personagens desse resultado foi o meio-campista Igor Gomes, que marcou o gol que abriu o marcador.

Em entrevista ao repórter Mendel Bydlowski, o jogador celebrou o momento vivido pela equipe e falou sobre a volta por cima na temporada, com os resultados positivos recentes e falou em como o grupo se fechou com o técnico Fernando Diniz para que isso fosse possível.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

“A partir do momento que a gente vê que, se a gente não desse os resultados que a gente queria, por melhor que estivéssemos jogando, a gente não iria segurar. Então, começamos a nos concentrar, cada vez mais, em, às vezes, não jogar tão bem, mas conquistar o resultado. Não sei se é o mais correto, mas é importante”, disse.

“Hoje, os três pontos, para a pessoa ter tempo de trabalho, um pouco mais de respiro para fazer o que tem que fazer, dentro e fora de campo, como treinador, é importante. Então, o grupo inteiro estava com esse tipo de pensamento e isso ajudou a gente a conquistar essa mentalidade vencedora. Jogando bem ou mal, os três pontos têm que vir para nós”, completou.

O meio-campista ainda destacou a necessidade de o treinador ter tempo para conseguir fazer seu trabalho evoluir e como Diniz trabalhou com isso.

“A forma de trabalhar sempre foi a mesma. A única diferença foi o tempo. A diferença de um trabalho para outro, eu gosto de pensar dessa forma, é o tempo que se dá para ele ficar pronto, o ideal da pessoa que está colocando-o em prática. Acredito que o Diniz teve um período até chegar a esse ponto”, ressaltou.

Além do ‘pacto’ com o treinador, o elenco do São Paulo também se organizou na questão sanitária para conseguir conter qualquer tipo de surto de coronavírus dentro do elenco. Igor Gomes explicou como o grupo passou a trabalhar a questão internamente.

“A mobilização do grupo junto com toda logística do DM, da administração, dos fisiologistas, eles criaram a logística e a gente falou: ‘Vamos nos cuidar, cada um’. Porque é importante isso, a gente sabe como é importante ter todo mundo bem para os jogos, não é um período pequeno que fica de fora, além de poder ser prejudicial à saúde”, apontou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Muitos falam que é só do grupo de risco, nós que somos mais novos, atletas, não vai fazer tão mal, mas eu não quero pagar para ver. O nosso grupo também está pensando desse jeito. Então, além de a gente se cuidar dentro de campo e do CT, as medidas que foram adotadas, nós seguimos à risca e eu acho que é por isso que a gente está sendo privilegiado nisso”, concluiu.

No fim, Igor Gomes ainda olhou para o futuro da equipe na temporada, mas evitou fazer qualquer previsão sobre a possibilidade de o time conquistar os títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

“Nós estamos com o pé no chão, sem euforia nenhuma. Até porque, estar líder, hoje, no Brasileirão, a gente sabe que não é nada, por conta dos muitos jogos ainda. A Copa do Brasil, a gente sabe como é decisivo. Hoje, o pessoal pode falar que a gente tem chance, mas são dois jogos e a gente não sabe o que pode acontecer”, afirmou.

“O Grêmio é uma equipe muito qualificada, também vem desenvolvendo um grande futebol. O que eu posso cravar é que o grupo vai com a mesma humildade de sempre, a gente está muito feliz com o que está acontecendo e vamos seguir trabalhando no dia-a-dia”, finalizou.