Implacável no Maracanã, Brenner já é o 2º maior artilheiro tricolor no estádio

Um dos maiores templos do futebol mundial, o Maracanã se tornou a segunda casa de Brenner em 2020. Com cinco gols no lendário gramado, o jovem atacante já é o segundo maior artilheiro tricolor no estádio carioca, ao lado de Gino Orlando e Müller, ficando atrás somente de França, que já balançou as redes 11 vezes por lá.

Brenner já havia marcado três gols contra o Flamengo no Maracanã neste ano, um na goleada por 4 a 1, pelo Brasileirão, e os dois da vitória por 2 a 1 pela ida das quartas de final da Copa do Brasil. Neste sábado, contra o Fluminense, o camisa 30 novamente foi as redes duas vezes para garantir o resultado positivo.

“Eu acho importante ele [Brenner] fazer gols no Maracanã, que é o templo maior do futebol mundial. Se o jogador pudesse preferir onde marcar, o Maracanã seria um dos estádios preferidos”, afirmou o técnico Fernando Diniz.

Depois de falhar na última quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Grêmio, quando perdeu uma chance inacreditável de abrir o placar, Brenner se redimiu com a torcida neste fim de semana, garantindo a importante vitória pelo Brasileirão. E, de acordo com Fernando Diniz, o que aconteceu com o jovem atacante em Porto Alegre foi algo raro de se ver.

“É sempre importante jogadores que jogam na frente e que tem essa condição de fazer gols marcarem, porque aumenta a autoestima, o jogador se sente mais confiante. O Brenner sente pouco, apesar da pouca idade. Isso é uma característica de jogadores que fazem muito gol. Ao perder o gol contra o Grêmio, se ele tiver mais dez bolas iguais àquela, ele vai perder só aquela que perdeu”, comentou o técnico são-paulino.

“Ele não fica lamentando aquilo que passa, está sempre focado na próxima chance. É natural um jogador com esse perfil fazer dois gols logo em seguida. Essa atuação aumenta a autoestima dele para o jogo de quarta [contra o Grêmio”, concluiu.