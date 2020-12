“Impossível o Palmeiras vender por menos do que o Neymar”, diz Abel sobre Veron

O atacante Gabriel Veron brilhou intensamente na goleada do Palmeiras sobre o Delfin, imposta no Allianz Parque durante a noite desta quarta-feira. Após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores, o técnico português Abel Ferreira citou Neymar ao falar sobre o destaque da partida.

Na etapa complementar contra o Delfin, Gabriel Veron marcou golaço por cobertura após lançamento de Danilo e fez um de voleio em cruzamento de Raphael Veiga. Para completar, o jovem ainda passou para o veterano Willian balançar as redes do Allianz Parque.

“Sabe que tem muita qualidade e que é esse o caminho. Eu digo a eles (jovens) e a ele (Veron) em particular para se lembrar sempre do que o trouxe até esse nível, porque é impossível o Palmeiras vender esse jogador por menos do que o Neymar foi vendido ao Barcelona”, afirmou Abel.

Em uma negociação nebulosa, realizada em 2013, o Barcelona inicialmente informou ter desembolado 57 milhões de euros para tirar Neymar do Santos, mas posteriormente admitiu que o valor foi de mais de 85 milhões de euros. Vinculado ao Palmeiras até setembro de 2015, Veron tem multa rescisória de 60 milhões de euros.

“O Luís Campos, diretor esportivo do Lille, foi meu treinador quando eu tinha a idade do Veron e uma das pessoas que me aconselhou sobre o Palmeiras. Curiosamente, o primeiro jogador que acabou por me falar foi dele (Veron), porque conhece todos os jovens com potencial”, contou Abel Ferreira.

Classificado às quartas de final da Copa Libertadores, o Palmeiras espera pelo vencedor do confronto entre Jorge Wilstermann e Libertad, que decidem a vaga ainda nesta quarta-feira. Às 17 horas (de Brasília) de sábado, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, o time alviverde encara o Santos, no Estádio da Vila Belmiro.