‘Impossível o Palmeiras vender por menos que o Neymar foi vendido ao Barcelona’

Após a goleada por 5 a 0 sobre o Delfín, nesta quarta-feira, pela Conmebol Libertadores, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, elogiou bastante o atacante Gabriel Veron, autor de dois lindos tentos na vitória palestrina.

Questionado pela ESPN se já conhecia profundamente o jovem talento alviverde nos tempos em que ainda trabalhava na Europa, o português confirmou e ainda previu que o Verdão deve arrecadar um alto valor no dia em que vender sua joia.

“Posso lhes contar uma história? O nome dele é Luis Campos, é diretor esportivo do Lille. Foi meu treinador quando eu tinha a idade do Veron, e foi uma das pessoas com quem me aconselhei para falar quando recebi a proposta do Palmeiras. Curiosamente, o 1º jogador de quem ele me falou foi do Veron, pois ele conhece todos os jovens jogadores com potencial”, afirmou.

“O Veron sabe que tem muita qualidade. Sabe que este é o caminho, e eu digo sempre a ele, em particular, para lembrar do que o trouxe até esse nível”, salientou.

“É impossível o Palmeiras vender esse jogador por menos que o Neymar foi vendido ao Barcelona“, completou.

À época, foi divulgado que Neymar foi negociado por 57 milhões de euros pelo Santos, o que hoje daria R$ 370 milhões.

No entanto, após investigações da Justiça espanhola, comprovou-se que o montante foi de 86 milhões a 95 milhões de euros (R$ 543,26 milhões a R$ 600,12 milhões).

A maior venda da história do Palmeiras foi a de Gabriel Jesus para o Manchester City, da Inglaterra.

Em 2016, a negociação foi fechada em 32,7 milhoes de euros (R$ 121,1 milhões, na cotação da época).