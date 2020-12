Imprensa inglesa noticia interesse do Huddersfield em Lincoln, do Flamengo

Afastado do elenco principal do Flamengo, o atacante Lincoln pode estar de saída para a Inglaterra. De acordo com o jornal “Daily Mail”, o Huddersfield, clube da segunda divisão, tem interesse no atleta de 20 anos e estuda fazer uma proposta na próxima janela de transferências, em janeiro.

A publicação, divulgada nesta segunda-feira, rememora a passagem de Jorge Jesus pela Gávea e afirma que Lincoln não conseguiu evoluir fisicamente após a saída do português e estagnou levemente em seu desenvolvimento.

Recentemente, o atacante recebeu proposta do Pafos, do Chipre, mas a negociação não foi adiante e a oferta foi retirada. O atleta desperta o interesse de outros clubes da Europa, entre eles o Dínamo de Kiev, da Ucrânia.

Sem atuar desde a eliminação da Copa do Brasil para o São Paulo, em 18 de novembro, Lincoln vem treinando com o sub-20, embora tenha se recusado a ‘descer’ no primeiro momento e ter levado uma advertência da diretoria rubro-negra. Em quatro anos no profissional, o atacante disputou 64 partidas e marcou oito gols com a camisa do Flamengo.