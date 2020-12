Incêndio atinge vegetação na madrugada em São Miguel dos Milagres

Segundo os bombeiros, as chamas facilmente se espalhariam pela mata nativa e atingiriam as residências próximas

Um incêndio com grande potencial de propagação foi registrado, na madrugada desta quarta-feira (09), em vegetação no povoado do Torque, em São Miguel dos Milagres. As informações são do 2º Grupamento Bombeiro Militar de Maragogi (2° GBM), que atendeu a ocorrência.

Segundo os bombeiros, as chamas, que foram apagadas ainda em pequenas proporções, poderiam se espalhar para a mata nativa e residências próximas.

Foram utilizados água e abafadores para a sua extinção.

Fonte: Gazetaweb.com