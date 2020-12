Incomodada com ‘assédio’ da Globo, Disney quer ‘contra-atacar’ e mira nomes da emissora, diz site

O Grupo Disney perdeu recentemente a narradora Renata Silveira para a Globo. Nome confirmado na lista de comunicadores para 2021, Renata preferiu deixar o canal de esportes durante a fusão entre ESPN Brasil e Fox Sports. Antes disso, a emissora carioca chegou a levar outros nomes, como Everaldo Marques, nome conhecido na ESPN.

+ Veja como terminou a fase classificatória da Liga dos Campeões da Europa

De acordo com o portal Uol, o “assédio” constante da Globo aos profissionais do Grupo Disney teria incomodado a gigante norte-americana. Para frear as saídas da Disney, a empresa pretende um “contra-ataque”: jornalistas e comentaristas esportivos globais podem receber propostas para trabalhar na TV fechada.

Segundo levantamento do site, entre janeiro de 2019 e dezembro deste ano, 13 profissionais já migraram para a Globo partindo de ESPN Brasil ou Fox Sports. Cerca de um a cada dois meses. Sem nomes confirmados, a publicação ainda diz que destaques da TV aberta podem fazer agora o caminho contrário.

Dona dos direitos de transmissão dos principais campeonatos internacionais no futebol, casa da NBA e NFL, o Grupo Disney segue construindo seu quadro de funcionários para 2021. Flavio Gomes, Benjamin Back, José Ilan, entre outros, deixaram o canal recentemente.



CENÁRIO DE DEMISSÕES DESANIMAM CONTRATADOS DA FOX

Ao LANCE!, o agora ex-comentarista do Fox Sports Flavio Gomes resumiu a angústia de alguns funcionários com o cenário de demissões no canal.

– Passamos meses no escuro, sem perspectiva nenhuma, sem informação. Da mesma forma, não faz muito sentido especular o que eu diria se me pedissem a mesma coisa. Na verdade, eu não tenho outros trabalhos além da TV. (…) É triste ver um canal morrer desse jeito. E é muito triste ver quanta gente perdeu o emprego.