Em agosto de 2008, com apenas cinco minutos de sua estreia no Campeonato Polonês, Robert Lewandowski já mostrou o talento que se tornaria ao marcar um golaço de letra e colocar o Lech Poznan na frente do marcador sobre o GKS Belchatow. Hoje no Bayern de Munique, o atacante concorre com Messi e Cristiano Ronaldo ao prêmio The Best da Fifa. Relembre a pintura!

(Reprodução)