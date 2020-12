Inédito na Globo, filme sobre Freddie Mercury ‘cumpre missão’ contra A Fazenda · .

A Globo escalou Bohemian Rhapsody (2018) para bater de frente com a última segunda-feira de A Fazenda 12 –e a primeira ao vivo. Inédito na TV aberta, o filme sobre a trajetória de Freddie Mercury (1946-1991), líder da banda Queen, cumpriu a missão que tinha e manteve a Tela Quente em primeiro lugar na Grande São Paulo.

No confronto direto com o reality da Record, o longa ganhou de 17,1 a 14,9. Na exibição completa, das 22h49 à 1h09, Bohemian Rhapsdy fechou com 16,5, um ponto abaixo da média das quatro segundas anteriores. No entanto, o filme sobre a banda inglesa foi o único que concorreu com uma edição ao vivo de A Fazenda 12.

A atração apresentada por Marcos Mion mostrou a eliminação de Lidi Lisboa e a abertura para a votação da última roça –o reality teve o seu melhor desempenho nesse dia da semana.

Veja abaixo as audiências da segunda-feira, 14 de dezembro, na Grande São Paulo:

Média do dia (7h/0h): 14,7 Bom Dia São Paulo 6,9 Bom Dia Brasil 7,8 Mais Você 5,7 Encontro com Fátima Bernardes 5,6 SP1 10,0 Globo Esporte 10,9 Jornal Hoje 11,2 Sessão da Tarde: Os Smurfs e a Vila Perdida 11,2 Laços de Família 17,9 Malhação 17,8 Flor do Caribe 19,6 SP2 22,1 Haja Coração 24,2 Jornal Nacional 28,0 A Força do Querer 29,8 Tela Quente: Bohemian Rhapsody 16,5 Jornal da Globo 9,4 Conversa com Bial 5,5 Corujão: Caminhos Perdidos 4,0 Hora 1 4,1 Média do dia (7h/0h): 6,7 Balanço Geral Manhã (média das 5h-8h30) 2,3 Balanço Geral Manhã (rede) 1,9 Balanço Geral Manhã (local) 3,3 Fala Brasil 3,5 Hoje em Dia 4,2 JR 24H (Manhã) 4,5 Balanço Geral 7,6 Escrava Mãe 4,6 JR 24H (Tarde 1) 3,9 Cidade Alerta 6,4 JR 24H (Tarde 2) 5,6 Jornal da Record 9,0 Amor Sem Igual 9,6 Jesus 8,3 A Fazenda 12 14,9 JR 24H (Madrugada) 7,9 Entre Linhas 2,2 Igreja Universal do Reino de Deus 1,2 Escola do Amor 1,0 Igreja Universal do Reino de Deus 0,7

Média do dia (7h/0h): 4,9 Primeiro Impacto 3,9 Bom Dia & Cia 5,1 Triturando 4,4 Casos de Família 3,9 Triunfo do Amor 5,4 Quando me Apaixono 6,5 SBT Brasil 5,2 Roda a Roda 6,4 Cupom Premiado Baú 6,5 Chiquititas 5,7 Programa do Ratinho 4,2 Arena SBT 3,0 The Noite 2,9 Operação Mesquita 2,6 Triturando (reapresentação) 2,2 SBT Brasil (reapresentação) 2,3 Primeiro Impacto 2,6

Fonte: Emissoras