Inep confirma edição extra do Prouni e Fies 2021

Na última segunda-feira (21), Alexandre Lopes, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), confirmou que haverá edição extra do Prouni (Programa Universidade Para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) em 2021. De acordo com ele, em decorrência da pandemia da covid-19, essa edição extra de ambos os programas são necessárias.

A primeira edição do Prouni e também do Fies deve ocorrer logo no início do primeiro semestre. Desse modo, conforme os editais publicados pelo Ministério da Educação (MEC), as inscrições serão em janeiro. Assim, o período de inscrição para o Prouni se inicia em 12 de janeiro de 2021 e termina no dia 15 do mesmo mês, já as inscrições do Fies 2021 ocorrerão de 26 a 29 de janeiro.

O período de inscrição para o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2021, no entanto, deve ocorrer apenas em abril. Conforme o presidente do Inep, foi necessário reajustar o calendário para que os estudantes não perdessem a oportunidade de ingressar nos cursos de graduação logo no primeiro semestre.

Ainda de acordo com ele, é possível que haja ainda uma edição extra do Sisu no próximo ano. No entanto, a essa possibilidade ainda está passando pela avaliação do MEC.

Datas dos programas

Inscrições no ProUni 2021/1: 12 a 15 de janeiro de 2021.

Inscrições no Fies 2021/1: 25 a 29 de janeiro de 2021;

Enem (versão impressa): 17 e 24 de janeiro de 2021;

Enem (versão digital): 31 de janeiro e 07 de fevereiro de 2021;

SiSU 2021/1: 30 de março a 02 de abril de 2021.

