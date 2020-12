Inexpressiva no jogo, Tays Reis é eliminada na última roça de A Fazenda 12 · .

Fim da linha para Tays Reis, eliminada às vésperas da grande final de A Fazenda 12. Na madrugada desta quarta-feira (16), a cantora de axé deixou o confinamento na última roça da temporada por ser uma das participantes mais inexpressivas do jogo.

A intérprete do hit Paredão Metralhadora recebeu 29,29% dos votos do público para permanecer no reality. Os percentuais de Lipe Ribeiro e Stéfani Bays não foram revelados por Marcos Mion.

Tays foi uma participante dócil, pacífica e levemente ingênua. Chorou bastante por conta dos ataques que recebeu de seus adversários, mas passou a temporada toda se esquivando de polêmicas, vivendo às sombras de seus amigos e também de seu namorado no jogo, Biel.

O resultado desta roça mostra que os fãs do funkeiro não se mobilizaram tanto para manter a cantora no jogo. Lipe e Stéfani entraram na casa como desconhecidos do grande público, famosos por terem participado de um reality da TV paga, enquanto Tays gozava de certa fama por ter emplacado um dos maiores hits do axé.

Tays não teve nenhuma passagem marcante. E o público de A Fazenda gosta de quem entra no jogo disposto a batalhar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão, e também por promover barracos. O comportamento pacífico rendeu sua eliminação às vésperas da final.

Tays Reis abraça Biel após eliminalçao

Após o resultado da eliminação, a cantora seguiu os passos de Lucas Selfie e quebrou as regras do reality. Emocionada, ela decidiu retornar à sede do confinamento para se despedir de Biel. Mesmo com o olhar de reprovação de Marcos Mion, a cantora não se intimidou e foi na direção do amado.

No retorno ao deck de eliminação, o apresentador logo avisou que a infração terá consequências e os peões receberão uma infração nas próximas horas. No caso do youtuber, os participantes remanescentes no jogo ficaram cinco dias sem café.

