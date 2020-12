Infraestrutura IaC e a Transformação Digital

Abordagem IaC e a experiência digital

Empresas em processo de transformação digital estão beneficiando da abordagem de automação IaC (Infraestrutura como Código). Isso porque a IaC oferece uma experiência digital que se torna uma vantagem competitiva no mercado de varejo.

Também conhecida como Infraestrutura Programável, a Infraestrutura como código, torna codificável a configuração dos ambientes.

Benefícios para a operação

Uma empresa que utiliza a Infraestrutura como Código pode ser muito beneficiada em sua operação. Haja vista que a integração das soluções ficam facilitadas e agilizadas.

A implementação IaC permite maior velocidade na entrega de valor para o cliente, uma vez que se baseia na automatização dos processos, uma vez que é oriunda dos scripts de automatização de processos de Tecnologia da Informação.

Diminuição no retrabalho

Ao automatizar o processo de Infraestrutura, há uma menor taxa de retrabalho. Sendo assim, a IaC facilita os testes quanto a funcionalidade da aplicação de forma integrada ao código principal.

Essa otimização no processo de desenvolvimento impacta na eficiência operacional de forma positiva. Uma vez que a empresa que adota a infraestrutura IaC garante controle de ambientes complexos como os ambientes de produção.

Controle de ambientes de produção dos softwares

Como esse controle do ambiente de produção no desenvolvimento do software é possível atuar com maior previsibilidade sobre as variações, o que minimiza falhas e aberturas de chamados para o TI, por exemplo.

Certamente uma empresa que está passando por um processo de transformação digital melhora muito a sua experiência através da otimização IaC.

Portanto, analise a viabilidade essa implementação na sua empresa, bem como se informe se a empresa de software de gestão que pretender contratar possui essa melhoria na automatização.

Uma vez que a IaC aumenta seus controles, facilita o funcionamento dos sistemas e te dá maior poder de comando ao testar os ambientes quanto as atualizações.