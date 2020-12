Iniesta passa por cirurgia e ficará longe dos gramados por quatro meses

O meia Andrés Iniesta vai desfalcar o Vissel Kobe, do Japão, por quatro meses. O atleta de 36 anos foi submetido a uma cirurgia para corrigir uma ruptura em um tendão da coxa direita.

A lesão do espanhol ocorreu no dia 10 de dezembro, quando sua equipe enfrentou o Suwon Bluewings, pelas quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida foi disputada no Catar, mas o jogador optou por realizar a cirurgia em Barcelona.

Por meio de suas redes sociais, Iniesta emitiu um comunicado tranquilizando seus seguidores.

“Depois de diferentes exames e consultas com a equipe médica, analisamos que a melhor decisão era de operar e ter mais segurança para recuperação. A cirurgia foi um êxito e estou muito bem. Meu objetivo é poder voltar o quanto antes a aproveitar o que gosto mais. Toda minha energia está colocada na recuperação e no trabalho que vem à frente”, publicou.

Iniesta atua no futebol japonês desde 2018, quando finalizou uma longa e vitoriosa passagem pelo Barcelona.