Inimigas em A Força do Querer, internet torce por namoro de Bibi e Jeiza · .

Apesar do público já saber qual será o fim dos personagens em A Força do Querer, isso não impede alguns internautas de sonharem com novos desfechos. Neste sábado (12), o nome da atriz Paolla Oliveira foi parar nos trending topics do Twitter por conta de uma cena quente com Juliana Paes.

Os internautas torciam para que Jeiza (Paolla Oliveira) pudesse ter acabado nos braços de Bibi (Juliana Paes): “Globo, você bem que podia ter feito isso aqui acontecer”, desabafou a usuária Jordana, na publicação que viralizou.

Na cena, que foi exibida em 1º de dezembro, a policial encontrou a manicure no banheiro de uma casa de shows e a intimidou sobre seu envolvimento nas falcatruas de Rubinho (Emilio Dantas). “Todo mundo sabe que se pudesse, a Paola teria feito uma super cena de pegação”, comentou a usuária Jezi.

Já a internauta Gabi cobrou a emissora por não ter investido na dupla romântica: “Você me paga, Globo, por não ter feito acontecer esse casal”, disse.

No fim da novela, que foi ao ar pela primeira vez em 2017, Jeiza termina ao lado Zeca (Marco Pigossi). Já Bibi se redime de todos os crimes que cometeu em sua fase perigosa e fica com Caio (Rodrigo Lombardi).

Confira a repercussão:

Ai Globo vc bem que podia ter feito isso aqui acontecer pic.twitter.com/CkXtKCQSJc

— jordana 🎄 (@Imjsecret) December 10, 2020

Saiba tudo que vai rolar nos próximos capítulos das novelas com o podcast Noveleiros:

Ouça “#40 – De surra a sapatada: Barracos pegam fogo nas novelas” no Spreaker.

Inscreva-se no canal do . no YouTube e assista a vídeos com revelações do que vai acontecer em A Força do Querer e outras novelas.