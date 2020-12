Inovações Disruptivas Através do Marketing Digital

Inovações disruptivas e as demandas atuais de consumo digital

As ideias disruptivas se referem às inovações do mercado, e isso implica diretamente no Marketing Digital. Assim sendo, as constantes mudanças do mercado alteram a percepção do Marketing Digital quanto às maneiras de atingir o público-alvo.

Decerto, o Marketing Digital é uma fonte de informações do mercado para a empresa. Haja vista que as ações lançadas informam à empresa sobre as questões relevantes no mercado.

Retornos negativos como fontes de informações para a empresa

Mesmo que os retornos sejam negativos, podem ser analisados como fonte de informações do que mudou no mercado desde que tais ações foram planejadas.

Além disso, outras considerações devem ser feita para que os retornos negativos sejam entendidos, como falhas nas execuções das ações, por exemplo.

Necessidade do cliente não atendida pode ser detectada de forma analítica

No entanto, independentemente do motivo negativo dos retornos, podem ser vistos como fonte de informações para que a empresa compreenda qual é a falta do mercado, ou seja, qual é a necessidade do cliente que não está sendo atendida.

Sendo assim, ideias disruptivas podem trazer soluções inovadoras. Dessa forma, a empresa pode reverter às ações negativas e ainda se tornar um diferencial competitivo no mercado.

Influência do Marketing Digital nas inovações da empresa

Por isso, inovações disruptivas podem ser aplicadas não somente no Marketing Digital, como podem ser o diferencial que a empresa precisa para reverter a sua situação no mercado atual.

Estamos na era das ideias, e quanto mais paradigmas uma empresa quebra, mais inovadora a sua atuação se torna, indiretamente ou não, o Marketing Digital influencia nessa inovação.