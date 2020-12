Inspirado por LeBron, ‘músico’ Alex Telles fala sobre adaptação à Premier League e explica como virou especialista em cruzamentos

Alex Telles vive o grande momento de sua carreira. Aos 28 anos, o lateral-esquerdo chega ao Manchester United com a credencial de seleção brasileira, uma vez que esteve nas duas últimas convocações de Tite, e com a fama de sua grande participação ofensiva. Os números comprovam isso.

Em quatro temporadas no Porto, ele somou um total de 37 assistências no Campeonato Português, com destaque para as 13 em 2017-18, edição em que terminou isoladamente como maior garçom. Além disso, ele marcou 18 gols na competição, sendo 11 na última edição, com oito pênaltis convertidos.

Na última edição, Alex Telles foi o líder em cruzamentos (de bola parada ou não) que resultaram em gol – foram oito, três a mais do que qualquer outro atleta. Aliás, ele terminou em primeiro na estatística também em 2016-17 e 2017-18 e ficou em segundo em 2018-19.

Como aperfeiçoou tal recurso?

“Sempre fui um cara que gostei de bater bolas paradas desde as categorias de base, sempre quis me destacar em algo. Sabia que tinha um bom pé esquerdo, e eu precisava em algum momento me refinar e poder treinar mais esse tipo de fundamento. Mais ou menos de uns cinco anos para cá, comecei a forçar mais esse tipo de jogada, e começou a dar muito certo”, contou em entrevista à exclusiva a Natalie Gedra, repórter dos canais ESPN.

“Quando eu fui ao Galatasaray, eu não tinha muitos números em assistências. Depois que fui ao Porto isso começou a crescer de forma muito grande, e eu comecei a realmente ter essa confiança e a perceber que eu tinha como ajudar a equipe na parte ofensiva, mesmo jogando em uma linha atrás. Comecei a trabalhar isso, comecei a após os treinamentos aperfeiçoar, e eu sou muito exigente comigo. Eu não saio do treino sem sentir que eu evoluí de alguma forma, nem que seja um cruzamento, uma bola parada.”

A cobrança em si mesmo e a busca por se aperfeiçoar a cada dia é algo que tira de um de seus ídolos: LeBron James. Fã de basquete, o brasileiro cita o atual campeão da NBA pelo Los Angeles Lakers como referência no esporte e no engajamento com filantropia.

“O LeBron é um cara que vejo muito como exemplo pela forma como ele trabalha, forma mentalmente forte”, afirmou o lateral. “É um exemplo de atleta, já ganhou de tudo, já tem sua história, mas mesmo assim a cada ano que passa consegue ser melhor e bater seus recordes”.

Assim, a genialidade de alguém tão preciso com as mãos inspira a Alex Telles ser cada vez mais cirúrgico com seus pés, em especial o esquerdo. Para conseguir isso no Manchester United, o defensor busca a adaptação à liga mais forte do mundo, em que chegou há pouco mais de dois meses.

“Eu sei que aqui é um futebol muito mais intenso e físico, então eu também estou de certa forma trabalhando mais, me focando mais na preparação física, para que eu também possa estar no mesmo nível ou até mais do que todos eles”, afirmou o ex-jogador de Grêmio e Juventude.

O que acabou sendo um obstáculo no seu início na Inglaterra foi o fato de ter testado positivo para COVID-19. Depois de ter estreado em 20 de outubro, sendo titular na vitória por 2 a 1 sobre o Paris Saint-Germain na França, ele só voltaria a campo em 21 de novembro.

Alex Telles concedeu entrevista exclusiva à ESPN Brasil Getty Images/Reprodução/Getty Images

Superada a situação, Alex Telles encaixou seis jogos seguidos, iniciando todos eles, antes de ficar no banco no empate sem gols com o Manchester City no último sábado. Sua próxima oportunidade de ir a campo é nesta quinta-feira, quando o United visita o Sheffield United no Bramall Lane, às 17h (de Brasília), com transmissão da ESPN Brasil e ESPN App.

“Estou me sentindo muito bem, fisicamente muito bem também, todos me receberam de forma muito boa. O Solskjaer me deu uma confiança tremenda”, declarou o atleta, que, caso volte a enfrentar um obstáculo, sabe aonde recorrer.

“Uma das primeiras coisas que quis trazer para cá na mudança foram meus instrumentos. É um dos refúgios que tenho para mim, em algum momento mais conturbado eu consigo me distrair um pouco”, disse, que se mostra versátil no campo da música.

“Desde os oito anos toco violão, aprendi faz uns dois anos piano, e instrumentos de percussão de samba e pagode eu sei praticamente todos, me viro bastante neles. Gosto muito de bateria também, eu tinha uma em casa.”

Mas o foco mesmo agora para Alex Telles é afinar a perna esquerda para jogar com música no Teatro dos Sonhos.