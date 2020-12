Inspirado por Marcelo e Firmino, lateral-esquerdo foi da Copa Paulista à Bundesliga em 5 anos

A forma clara e objetiva de se expressar de Paulo Otávio ficou evidente na entrevista virtual de quase uma hora com um pequeno grupo de jornalistas. Tal característica se reflete na carreira do lateral-esquerdo de 26 anos, que seguiu uma linha de raciocínio bem coerente e efetiva para dar, gradativamente, um salto enorme no futebol mundial.

Em 2014, o lateral-esquerdo conquistava a Copa Paulista com o Santo André, clube em que viveu o seu grande momento no futebol brasileiro, onde é relativamente desconhecido. “Não diria relativamente, diria totalmente desconhecido. Fiz poucos jogos pelo Athletico-PR, pouquinho menos ainda pelo Coritiba e algumas aparições por Paysandu, Tombense… Onde eu mais consegui jogar foi pelo Santo André”.

Em 2016, Paulo Otávio se aventuraria fora do país. Se já era pouco conhecido em sua terra natal, ele seria ainda mais ao ir jogar na segunda divisão austríaca.

“Eu tinha na cabeça que desde que eu subi com 17 anos no profissional no Athletico eu tinha que estar com 22 anos no máximo em um clube bom, com contrato bom, não queria ficar batendo a cabeça, é uma realidade no futebol brasileiro. Tem muitos jogadores que conheço que fazem esses contratos de três meses e esperam até o ano que vem para jogar de novo”, disse o lateral-esquerdo. “Eu queria ter uma estabilidade, não só financeira”.

Porém, contraditoriamente, a oportunidade de defender o LASK Linz não oferecia tal segurança, já que era um ano de empréstimo.

“Se eu estou chegando na Áustria, estou entrando no futebol europeu, estou muito mais perto de quem está jogando na terceira divisão, que é a minha situação aqui hoje. Estou indo para a segunda divisão, mas estou indo para uma segunda divisão no centro europeu, é um país que faz fronteira com Alemanha e França. Se eu faço um ano bom, eles podem me comprar e eu posso conseguir meu lugar ao sol em uma destas ligas.”

Paulo Otávio

E foi exatamente o que aconteceu. Com o plano traçado, Paulo Otávio fez sua parte dentro das quatro linhas ao se destacar na campanha do título de um time que vive anos de ascensão impressionante. O Linz sempre ficou entre os quatro primeiros desde seu retorno à elite, sendo vice-campeão nacional em 2018-19 e ter avançado às oitavas de final da última Europa League.

Em um ano na Áustria, Paulo Otávio conseguiu uma transferência para outra segunda divisão, desta vez, a alemã. O jogador passaria a defender o Ingolstadt deixando em Linz um belo cartão de visitas no futebol europeu e também Oliver Glasner, um técnico com quem criou uma grande relação – que não acabaria por aí.

“Antes de ir ao Ingolstadt, eu machuquei o joelho, e ali foi um momento que me senti muito acolhido por ele, porque foi uma distensão do tendão, não chegou a romper o tendão, graças a Deus, mas ele me viu muito abatido, e tínhamos acabado de voltar de férias”, contou Paulo Otávio.

“Paulo, o que você está sentindo?”, perguntou o técnico. “Eu estou com medo”, respondeu o brasileiro, que desabou no choro e foi consolado por um abraço do treinador. “Fica tranquilo, eu já tive essa lesão, pode ficar sossegado”.

O lateral-esquerdo Paulo Otávio, de 26 anos, foi revelado pelo Athletico-PR e está no Wolfsburg, da Alemanha, desde 2019

A relação de confiança mútua, no entanto, logo teria uma separação, porque veio a proposta do Ingolstadt, uma transferência apoiada pelo próprio Glasner. “Olha, eu não gostaria que você fosse, mas para sua carreira vai ser muito bom, vai de olhos fechados e dê o seu melhor, que tenho certeza que você vai conseguir voos maiores”.

Paulo Otávio ficou por dois anos no clube bávaro e conseguiria o seu imaginado voo maior, mas talvez ele não imaginasse que este viria com Glasner, que foi contratado pelo Wolfsburg no meio de 2019.

“Quando ele assinou com o Wolfsburg, eu brinquei com o Fabiano (brasileiro que teve longa passagem pelo LASK): ‘Bem que seu pai poderia levar a gente de volta’”, afirmou o lateral-esquerdo, que acabou levado pelo velho/novo treinador.

Prejudicado por lesões e com uma concorrência maior – só conseguiu disputar 17 partidas pelo Wolfsburg -, Paulo Otávio tem conseguido executar de forma impecável o seu plano.

Para isso, contou com o apoio de craques dos gramados brasileiro – ainda que de forma indireta e involuntária -, que, assim como ele, conseguiram destaque no cenário europeu depois de terem saído de seu país de origem como desconhecidos.

“Quando você vê o Firmino, a história do Hulk, olha o que ele passou e o que se tornou hoje, isso também me motivou. Se eles conseguiram, eu também posso, claro que são posições diferentes. Minha posição é meio escassa, você tem que fazer um bom papel defensivo e chegar como um brasileiro chega no setor ofensivo. Então, olhar as histórias deles me motivou muito”, afirmou.

E na lateral esquerda, quem é a inspiração? “O Marcelo é um cara que me inspirou muito, é indescritível, é uma coisa muito grande a carreira dele, é muito difícil de acontecer, são 12 anos do maior clube do mundo, e jogando sempre em alto nível”, disse. “Sem sombras de dúvida, o Marcelo é um cara que me inspirou e me inspira muito”.

Cumprindo todo o seu planejamento até aqui, Paulo Otávio sonha em se estabelecer no futebol europeu e “não diria ficar até os 35 como muitos ficaram, até uns 32 e voltar e jogar em algum clube grande no Brasil, para poder falar que joguei também no Brasil e depois poder encerrar a carreira e se orgulhar de tudo”.

“Eu tenho o plano de ser bem estabilizado, hoje em dia falamos muito do financeiro, mas meu plano é de se estabilizar como um jogador sem lesão e ser um jogador grande. Você vai perguntar: ‘Você lembra do Paulo? Um bom lateral, aquela lateral era assim, assim e assado’”.

Estes são os próximos capítulos a serem descobertos de uma história que até o momento foi escrita exatamente como esperado por seu autor.