INSS pode pagar R$ 6.351 no teto em 2021

Em 2021, o INSS pode pagar R$ 6.351 do teto. Os valores dos pisos salariais podem ter reajuste maior que o previsto anteriormente no Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (PLDO) do ano que vem. Mudança favoreceria quem ganha o salário mínimo, de R$ 1.045, e aposentados que recebem benefícios do INSS.

A estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) foi revisado pelo Ministério da Economia. O INPC deste ano foi de 2,35% para 4,10%. O indicador é utilizado para alterar o valor do salário mínimo e de benefícios que o INSS paga. Se esse aumento acontecer, o piso salarial irá de R$ 1.045 para R$ 1.087,85 ano que vem.

De acordo com o portal R7, o PLDO enviado em abril tinha projeção inicial de salário mínimo por R$ 1.079. O projeto serve para o governo se basear na criação da proposta orçamentária de 2021. O advogado Giovanni Magalhães fez uma projeção de como os benefícios do INSS poderiam ficar com o INPC de 4.10%.

Segundo o advogado, o que hoje é de R$ 1.045, na projeção ficaria de R$ 1.087,85. Já o valor atual de R$ 6.101,06 iria para R$ 6.351,20. O INPC também é responsável por influenciar o reajuste de outros benefícios do instituto. Entre eles, podem ser influenciados os preços do auxílio acidente, auxílio doença, Benefício de Prestação Continuada (BPC) e aposentadoria por invalidez.