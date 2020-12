Instagram Live Rooms permite adicionar mais pessoas em transmissões

O Instagram introduzirá transmissões ao vivo com até quatro participantes por meio do Live Rooms. Atualmente, as lives na rede social são limitados a duas pessoas por sessão.

Basicamente, a ferramenta Live Rooms é uma extensão do recurso de transmissões ao vivo no Instagram, que adiciona a possibilidade de ter quatro pessoas numa mesma sessão e expandindo o potencial da plataforma.

Até o momento, a ferramenta está sendo testada por alguns criadores de conteúdo na Índia, devido a altíssima demanda e potencial do recurso naquela região. Não deve demorar muito para que o recurso chegue à versão final em todo o país e na Indonésia.

XDA Developers/Reprodução

“Com a capacidade de estar ao vivo com até três convidados, os criadores têm mais oportunidades para ter conversas com suas comunidades, e expandir seu alcance e possibilidades de uso das ‘Lives’”, comenta o Instagram, no blog oficial da companhia. Acompanhado pela expansão das transmissões ao vivo, a ferramenta recebe um ligeiro retrabalho na interface, deixando-o visualmente próximo do aplicativo atual.

Ademais, o Live Rooms se comporta da mesma forma que a ferramenta de lives comum — com interface intuitiva e simplificada. Sendo assim, adotá-la para aprimorar o conteúdo das transmissões não exigirá adaptação, sendo resumida ao envio de solicitações de participação para os convidados.

Na Índia, o recurso foi muito bem recebido e apresenta bom funcionamento. Considerando o histórico desse tipo de adição, a ferramenta deve estar disponível para o mundo em breve.