Intel, Nvidia e AMD lançam novos drivers para Windows 10

As empresas de tecnologia Nvidia, Intel e AMD anunciaram nesta sexta-feira (4) que lançarão na próxima semana diversas atualizações de drivers importantes para quem utiliza o sistema Windows. Os upgrades pretendem corrigir uma série de bugs, alguns críticos, em áreas importantes como Bluetooth, WiFi, e outros diretamente ligados ao desempenho de jogos e aplicativos.

Embora o Windows 10 utilize o Windows Update para manter tanto o sistema operacional como os drivers atualizados, é recomendável que os usuários, sempre que possível, utilizem o programa de desktop proprietário do fornecedor do driver, que baixa e instala de forma correta as atualizações.

Atualização dos drivers da Intel

Fonte: Intel/DivulgaçãoFonte: Intel

A atualização da Intel pretende resolver dois problemas relacionados às conexões Bluetooth e WiFi. O novo driver Bluetooth promete corrigir problemas relatados com fones de ouvido, mouses, teclados e outros. O driver resolverá um bug que está causando um alerta amarelo no Gerenciador de Dispositivos, no retorno do modo de suspensão ou hibernação.

A atualização do driver WiFi pretende solucionar um problema crítico que força uma tela azul de erro, e resolve algumas ocorrências de desconexões aleatórias de WiFi durante reprodução de conteúdo online, como vídeos e jogos. As atualizações estão disponíveis na página Intel Product Support.

Atualização de drivers da Nvidia

Fonte: Nvidia/DivulgaçãoFonte: Nvidia

A atualização de driver da Nvidia visa corrigir problemas com o WHQL, o Windows Hardware Quality Labs, que confirma se os componentes do hardware instalados são seguros para uso com o sistema. O upgrade corrige uma falha que tem causado tela azul de morte, e inclui suporte para a nova placa de vídeo NVIDIA RTX 3060 Ti.

As atualizações da Nvidia estão disponíveis em seu localizador de download de driver.

Atualizações da AMD

O driver de GPU AMD versão 20.11.3 corrige problemas de renderização em jogos quando o modo HDR do Windows 10 está habilitado e traz suporte para Immortals Fenyx Rising. O driver está disponível para download no aplicativo Radeon Software.