Inter anuncia novo comando do futebol com executivo do América-MG

Com um novo presidente eleito para tomar posse a partir de janeiro de 2021, o Internacional anunciou nesta terça-feira (29) mudanças na estrutura do futebol com dois novos profissionais

João Patrício Herrmann é o novo vice-presidente de futebol e Paulo Bracks é o novo diretor executivo. Ambos assumem na próxima semana, embora já foram oficializados e já devem começar a trabalhar pelo clube colorado.

Herrmann é um rosto mais conhecido dentro do Beira-Rio. Tem quase 30 anos completos e ininterruptos como conselheiro. Foi vice eleito nas duas últimas gestões. Além disso, o pai dele, Eraldo Herrmann, presidiu o Inter no primeiro título brasileiro, em 1975.

Já Bracks é um homem de mercado. Aos 39 anos, formado em Direito e pós-graduado em Direito Desportivo, tem no currículo o curso de formação de Gestão do Futebol pela CBF e Gestão Técnica pela Universidade do Futebol. Além de ser professor da CBF Academy.

No mundo prático, ele vem de um sucesso ao ter comandando a montagem do elenco do América-MG, clube que está na semifinal da Copa do Brasil e na zona de acesso para o Campeonato Brasileiro.

Na equipe mineira, ele começou como a trabalhar como diretor executivo na base e chegou ao elenco principal em 2019. Ele também trabalhou de 2014 a 2017 na Federação Mineira, como diretor de competições. E foi auditor no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, de 2008 a 2014.

A partir de janeiro, o Internacional será presidido por Alessandro Barcellos pelo triênio 2021-2023.