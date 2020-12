Inter de Milão e Shakhtar Donetsk ficam no 0 a 0 na Itália e são eliminados; ucranianos beliscam vaga na Europa League

E a quarta-feira (9) não foi nada boa para Inter de Milão e Shakhtar Donetsk. Em duelo decisivo pelo grupo B da Champions League, no Giuseppe Meazza, o 0 a 0 que persistiu no placar eliminou as duas equipes da competição europeia. Real Madrid e Borussia Monchengladbach avançaram em 1º e 2º, respectivamente.

Apesar de um 0 a 0 no primeiro tempo, quem dominou o jogo foi a Inter. Logos aos 6 minutos, Lautaro Martínez acertou bola no travessão do goleiro Trubin. Aos 22, quem levou perigo foi o zagueiro holandês De Vrij, que finalizou após cobrança de escanteio, mas a defesa ucraniana afastou.

No lado do Shakhtar, a melhor chance no primeiro tempo veio aos 39 minutos. O lateral brasileiro Dodô chutou de primeira de fora da área, mas Handanovic fez a defesa sem muitos problemas.

Na segunda etapa, quem começou melhor também foi o clube italiano. Logo aos 7 minutos, Lukaku chegou com perigo à meta de Trubin, mas o goleiro da equipe ucraniana defendeu.

Aos 18 minutos, em contra-ataque puxado por Tetê, Marlos também levou perigo ao gol defendido por Handanovic.

No fim das contas, nenhuma das duas equipes conseguiu tirar o zero do placar. O resultado, por sua vez, não foi nada bom, eliminando ambas da competição europeia, já que o Shakhtar foi a 8 pontos, mas não conseguiu levar a melhor sobre o Borussia Monchengladbach, que perdeu por 2 a 0 para o Real Madrid, no confronto direto. Por outro lado, os ucranianos garantiram vaga na Europa League com a terceira colocação do grupo B. 4

A Inter de Milão, que foi a 6 pontos, terminou na lanterna e foi eliminado de vez das competições europeias da temporada.

Lukaku disputa bola durante confronto com o Shakhtar Donetsk na Champions League Getty Images

Inter de Milão 0 x 0 Shakhtar Donetsk

GOLS:

INTER DE MILÃO: Handanovic; Skriniar, De Vrij e Bastoni (D’Ambrosio); Hakimi (Darmian), Barella, Brozovic, Gagliardini (Alexis Sánchez) e Ashley Young (Perisic); Lukaku e Lautaro Martínez (Eriksen); Técnico: Antonio Conte.

SHAKHTAR DONETSK: Trubin; Dodô, Bondar, Stepanenko, Vitão (Khocholava) e Matviyenko; Marlos (Alan Patrick), Kovalenko e Maycon; Tetê (Solomon) e Taison (Dentinho); Técnico: Luís Castro.

Classificação

GRUPO B

1. Real Madrid: 10 pontos

2. Borussia Monchengladbach: 8 pontos

3. Shakhtar Donetsk: 8 pontos

4. Inter de Milão: 6 pontos

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo nos próximos dias por suas ligas.

Domingo, 13/12, 8h30*, Cagliari x Inter de Milão, Serie A

Domingo, 13/12, 9h*, Inhulets x Shakhtar – Campeonato Ucraniano

*horário de Brasília