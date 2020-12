Inter de Milão supera atuação absurda de goleiro do Cagliari, vence na pressão e encosta no Milan na liderança do Italiano

A Inter de Milão conseguiu uma importante vitória neste domingo (13). Diante do Cagliari, fora de casa, a equipe de Antonio Conte fez 3 a 1 com dificuldade em cima do rival e encostou de vez no Milan, líder do Campeonato Italiano com 26 pontos e que ainda entra em campo na rodada, ainda neste domingo, contra o Parma.

Mesmo enfrentando um rival mais modesto na competição, a Inter de Milão sofreu para conseguir os três pontos.

A maior dificuldade foi imposta pelo goleiro Cragno, que salvou o Cagliari em pelo menos quatro oportunidades com defesas impressionantes. Porém, o jovem de 26 anos não conseguiu impedir a virada dos visitantes.

Com muita pegada e uma forte marcação, o Cagliari impôs grandes dificuldades à Inter e abriu o marcador ainda no primeiro tempo com um golaço de Sottil, que arrematou de primeira uma bola sem chances para Handanovic.

Porém, no segundo tempo, Conti colocou a equipe para frente e foi para o abafa diante dos mandantes.

Após tanto insistir com a bola aérea, o empate veio. Em cruzamento pelo lado direito, Cragno tirou a bola de soco da grande área, mas Barella arrematou de primeira e empatou com um golaço.

Pouco tempo depois, em novo cruzamento pelo lado direito, D’Ambrosio subiu mais do que todo mundo na segunda trave e deu a virada para a Inter.

Ainda nos acréscimos, o Cagliari teve chance de ouro, na pequena área, para empatar, mas desperdiçou a oportunidade.

Ainda houve tempo para a Inter marcar o terceiro. Romelu Lukaku deu números finais ao duelo e anotou o terceiro aos visitantes. Agora, a Inter seca o Milan para se manter próximo da primeira colocação.