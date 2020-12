Inter devolve resultado, mas perde nos pênaltis para o Boca Juniors, que enfrentará o Racing nas quartas

Boca Juniors e Internacional se enfrentaram, nesta quarta-feira (9), na Bombonera, pela partida de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após vencer o primeiro jogo no Beira-Rio por 1 a 0, os xeneizes viram o Colorado igualar o resultado na Argentina. Nos pênaltis, melhor para os comandados por Miguel Ángel Russo, que venceu por 5 a 4 e irá pegar o Racing nas quartas.

O Inter, mesmo precisando do resultado, começou o jogo fechando os espaços do Boca, jogando em seu campo de defesa e esperando o contra-ataque. Mas, na segunda metade da primeira etapa, o jogo se inverteu. Villa e Salvio pouco tocaram na bola, enquanto a força gaúcha vinha pela esquerda com Patrick.

O melhor da Disney, Marvel, Pixar, Star Wars e National Geographic. Tudo em um só lugar.

Assine agora em DisneyPlus.com

O primeiro lance de perigo veio somente aos 17 minutos. Patrick fez boa jogada e cruzou para trás. Thiago Galhardo finalizou e acertou o travessão de Andrada.

Aos 25, após passe de Moisés, Patrick cruzou na área e achou Praxedes. O meia cabeceou em cima de Andrada.

O Colorado quase abriu o placar aos 29. Moisés cruzou na cabeça de Galhardo, que obrigou Andrada a voar e defender.

Jogadores do Internacional comemorando gol marcado contra o Boca Juniors pela Libertadores Ricardo Duarte/SC Internacional

Segundo tempo

O gol dos comandados por Abel Braga veio logo aos dois minutos. Moisés recebeu de Patrick, cruzou e Fabra, atrapalhado por Marcos Guilherme, mandou contra o próprio gol.

Premier League, LaLiga, NBA, NFL e muito mais! A ESPN tem o melhor do esporte ao vivo, muito debate e vídeos exclusivos. Clique aqui e programe-se!

A primeira chegada de perigo do Boca Juniors só veio aos 12 minutos da etapa final. Tévez passou por Moledo e finalizou. Lomba brilhou e fez grande defesa.

Aos 37, Cuesta perdeu chance incrível. Edenilson cobrou escanteio e Andrada não segurou. A bola sobrou para o zagueiro argentino, que chutou por cima do gol.

Cardona assustou aos 44. O colombiano arriscou de longe e a bola passou com perigo.

Nos pênaltis, nas cinco iniciais, empate por 4 a 4. Cardona perdeu para o Boca, enquanto Lindoso perdeu para o Inter. Nas alternadas, Jara fez, Peglow perdeu, os argentinos venceram por 5 a 4 e irão pegar o Racing nas quartas da competição continental.

Boca Juniors 0 (5) x (4) 1 Internacional

GOLS: Fabra (contra) (Internacional)

BOCA JUNIORS: Andrada; Buffarini (Jara), Lisandro López, Izquierdor e Fabra; Salvio, Campuzano, Capaldo e Villa (Obando); Cardona e Tévez. Técnico: Miguel Ángel Russo

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Moledo, Cuesta e Moisés; Lindoso, Marcos Guilherme (Yuri Alberto), Edenilson, Praxedes (Rodrigo Dourado) e Patrick (Leandro Fernández); Thiago Galhardo (Peglow). Técnico: Abel Braga

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Estatísticas

Foi o 2º gol tomado pelo Boca Juniors nessa Libertadores

É o 3º ano seguido que o Boca Juniors avança às quartas da Libertadores

É o 2º mata-mata que o Inter vence no tempo normal e cai nos pênaltis em 2020

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo no fim de semana por seus respectivos campeonatos nacionais.

Sábado, 12/12, 19h20*, Boca Juniors x Arsenal de Sarandí, Copa Diego Maradona

Sábado, 12/12, 19h*, Internacional x Botafogo, Campeonato Brasileiro

*horário de Brasília