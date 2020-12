Inter segue preparação para enfrentar o Palmeiras com treinos técnicos e táticos

O Inter segue se preparando para sua próxima partida pelo Campeonato Brasileiro. No sábado, o Colorado encara o Palmeiras às 21 horas (de Brasília), no Beira-Rio, pela 26ª rodada da competição.

A sessão desta quarta foi focada para a prática de treinos técnicos e táticos no gramado. O técnico Abel Braga começou a projetar o time que entrará em campo diante do Palestra. Os gaúchos ainda devem realizar mais dois treinamentos antes de encerrar a preparação.

O jogo representa um confronto direto para seguir sonhando com a liderança do Brasileirão. Palmeiras e Inter estão na 4ª e 5ª colocações, respectivamente, e se encontram empatados com 41 pontos, com a equipe paulista ficando na frente por conta dos critérios de desempate.