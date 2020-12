Inter segue trabalhos preparatórios para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão

O Internacional segue realizando seus treinamentos para sua próxima partida do Campeonato Brasileiro. No domingo, a equipe enfrenta o Bahia na Arena Fonte Nova, às 16 horas (de Brasília), pela 27ª rodada da competição.

Sob o comando do técnico Abel Braga, os jogadores praticaram exercícios de posse de bola e atividades técnicas em campo reduzido, além de um treinamento tático. A sessão desta quarta foi a última antes da folga da véspera de Natal, que será nesta quinta.

O elenco Colorado volta aos treinos na sexta, dia 25, e deve viajar para Salvador no sábado. O time ocupa a 4ª posição do Brasileirão, com 44 pontos, e pode subir para o 3º lugar em caso de vitória sobre os baianos.