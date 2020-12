Inter vence o Bahia fora de casa e se consolida no G-4; Tricolor se complica na tabela

Na Arena Fonte Nova, Bahia e Internacional mediram forças pela 27ª rodada do Brasileirão. Com pensamentos distintos em relação a classificação, foi o Colorado quem fez jus a sua posição e venceu o duelo por 2 a 1, complicando a vida do time baiano para a sequência do campeonato.

O Internacional com os três pontos chega aos 47 pontos e não se movimenta na tabela, mas se consolida e não perde o G-4 mesmo com uma vitória do rival Grêmio. A equipe colorada está a nove pontos atrás do líder São Paulo e a dois do terceiro e segundo colocados, Flamengo e Atlético-MG.

O Tricolor, por sua vez, liga o alerta no Brasileirão. O time tem 28 pontos, a mesma pontuação do Vasco, primeiro time do Z4, mas possui dois jogos a mais que os cariocas, que joga o seu 26º jogo ainda neste domingo.

Na próxima rodada, que acontece dia 6 de janeiro, o Bahia vai até Porto Alegre enfrentar o Grêmio. O duelo está marcado para às 20h30 (de Brasília). Enquanto isso, o Inter joga no dia seguinte na Arena Castelão contra o Ceará, às 19h (de Brasília).

PRIMEIRO TEMPO: INTER ATACA MENOS, MAS ABRE O PLACAR

O início de jogo na Fonte Nova começou promissor. O Inter teve uma chance logo no primeiro minuto, quando Praxedes cruzou na área e a zaga tricolor afastou. Edenílson pegou de primeira e fez Douglas trabalhar pela primeira vez. A resposta do Bahia veio aos cinco minutos. Gregore cruzou para trás e a bola bateu em Victor Cuesta e passou rente à trave. O Tricolor é quem mais ameaçou nos minutos seguintes em tentativas no ataque, enquanto o Colorado se defende bem. Aos 14 minutos, Gilberto tentou um chute de voleio e a bola foi para fora.

Aos 17 minutos, o Inter foi para o ataque e Caio deu um bom chute da entrada da área. Douglas espalmou, e no rebote Thiago Galhardo fez embaixadinha e emendou uma bicicleta, mas foi muito mal. Raras foram as chances logo depois para ambos e a situação ficou pior quando dos 25 aos 30 minutos o jogo ficou com a maior parte parada após Caio sentir dores no ombro.

O Internacional seguia fazendo o torcedor sofrer ao ver chegadas perigosas do Bahia. Aos 35 minutos, Ramirez deu uma linda bola entre os defensores do Inter para Rossi, que chutou de primeira e Danilo Fernandes fez milagre. Mas a resposta colorada foi abrindo o placar aos 45 minutos com Rodrigo Dourado após levantamento de escanteio.

SEGUNDO TEMPO: COLORADO CONSEGUE ‘MATAR’ O JOGO



O Inter começou o segundo tempo assim como terminou o primeiro. Logo no início Gregore coloca a mão após cruzamento e o árbitro marcou pênalti. Galhardo cobrou forte, a bola bateu no travessão e entrou. Dez jogos depois o artilheiro voltou a marcar. Antes mesmo dos 10 minutos, o Colorado ainda teve duas ótimas oportunidades: após cruzamento de Vidal, Ernando afastou de carrinho e a bola foi para escanteio, mas com muito perigo. Na sequência, corner cobrado, a bola chegou em Lucas Ribeiro que livre chutou e Douglas fez a defesa.

Aos 13 minutos, o Thiago Galhardo perdeu um gol incrível. Após lindo contra-ataque, a bola chegou no camisa 17, que chegou a ficar com a meta livre, mas Douglas se recuperou e se jogou para defender. Após um hiato de chances, quando o perigo aconteceu saiu o gol do Bahia. Aos 24 minutos, Juan Ramírez deu uma caneta em Rodrigo Dourado e tocou na saída de Danilo Fernandes. Apesar do gol, o Bahia não conseguiu criar as mesmas jogadas como fez no primeiro tempo.

Yuri Alberto teve duas chances de marcar, mas Douglas apareceu nas oportunidades. Na primeira, aos 31 minutos, o camisa 11 recebeu de Galhardo e ficou livre na cara do goleiro, que salvou. Três minutos depois, o jovem outra vez ficou cara a cara com Douglas, que fez nova linda defesa.

Fessin deu a última chance de gol na partida ao chutar de fora da área e obrigar Danilo Fernandes se esticar todo para mandar para escanteio.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 x 2 INTERNACIONAL

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Data e horário: 27/12/2020 – 16h

Árbitro: Paulo Roberto Alves Junior

Assistentes: Rafael Trombeta e Victor Hugo Imazu dos Santos, trio do PR

VAR: Elmo Alves Resende Cunha – GO

Cartões amarelos: Juninho (24’/1ºT), Gregore (43’/1ºT), Thiago Galhardo (38’/2ºT)

Gols: Rodrigo Dourado (45’/1ºT), Galhardo (2’/2ºT), Ramírez (23’/2ºT)

BAHIA: Douglas; Nino Paraíba, Ernando, Juninho e Juninho Capixaba; Ronaldo (Marco Antônio, aos 40’/2ºT), Gregore, Juan Ramirez (Fessin, aos 40’/2ºT); Rossi (Clayson, aos 17’/2ºT), Gilberto e Alesson (Gabriel Novaes, aos 17’/2ºT). Técnico: Dado Cavalcanti.

INTERNACIONAL: Danilo Fernandes; Rodinei, Lucas Ribeiro, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado (Rodrigo Lindoso, aos 30’/2ºT), Edenílson, Praxedes (Nonato, aos 37’/2ºT), Caio Vidal (Yuri Alberto, aos 26’/2ºT) e Patrick; Thiago Galhardo (Abel Hernández, aos 38’/2ºT). Técnico: Abel Braga.