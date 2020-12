Internacional anuncia renovação do empréstimo de Saravia até o fim de 2021

O Internacional poderá contar com Renzo Saravia até o fim de 2021. Nesta quarta-feira, o clube gaúcho confirmou a renovação do contrato de empréstimo do lateral direito junto ao Porto, de Portugal. Anteriormente, o vínculo do argentino era válido até o dia 31 de dezembro deste ano.

“Era uma notícia que eu estava esperando, tinha muita vontade de ficar no Inter. Sou muito feliz aqui no clube, com as pessoas que estão aqui. É uma noticia muito importante para mim”, disse o jogador ao site do Colorado.

Saravia foi um dos destaques do Inter no retorno do futebol brasileiro, em julho, após a paralisação por conta da pandemia de covid-19. Atualmente, o lateral direito se recupera de uma cirurgia no joelho direito, realizada no início de outubro. Ao todo, o defensor disputou 16 partidas pela equipe.

“Estou trabalhando muito forte com todos os fisioterapeutas, estamos evoluindo muito. Na próxima temporada podem contar com um jogador, como fiz nos primeiros jogos, que demonstra agressividade e tenta ser um jogador que ajuda a equipe a atacar. Obviamente agora estou mais tranquilo, conheço muito mais o clube e isso vai me facilitar muito mais nas atuações”, afirmou Saravia.