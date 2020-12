Internacional aprofunda rombo financeiro com eliminações e time mais caro que o previsto

O Internacional se despediu da Conmebol Libertadores nos pênaltis diante do Boca Juniors, apesar de ter vencido no tempo normal em plena Bombonera. Além da vaga nas quartas de final, o clube colorado perdeu a chance de faturar prêmio de US$ 1,5 milhão (R$ 7,6 milhões).

O valor não transformaria o ano da equipe nas finanças, mas ajudaria a amenizar um cenário que se desenha caótico para o final de 2020. Na Copa do Brasil, com queda nas quartas de final, também nos pênaltis diante do América-MG, outros R$ 7 milhões ficaram pelo caminho.

Até setembro, o Internacional já acumulava R$ 74,7 milhões de déficit. Foram R$ 193 milhões em receitas líquidas com suas atividades esportivas, mas os gastos superaram esse total.

Desde que projetou sua atual temporada, em orçamento, ainda antes da pandemia de COVID-19, o Inter previa fechar 2020 no vermelho, mas em R$ 63,1 milhões. A conta projetava arrecadação de R$ 319,6 milhões e despesas de R$ 382,7 milhões no total.

Na comparação com 2019, podendo contar com torcida no estádio, algo impossível nesta temporada, o Inter fez R$ 389,46 milhões em receitas e fechou com déficit de R$ 3 milhões.

Time mais caro que o previsto

A pandemia, claro, influenciou qualquer previsão financeira em 2020, e não apenas no Internacional. No caso do clube colorado, porém, a arrecadação não foi o único erro nas projeções: o futebol também deve estourar o orçamento, custando acima do esperado.

Nos nove primeiros meses do ano, o departamento custou pouco mais de R$ 138 milhões, acima dos R$ 134,1 milhões previstos. A cifra considera o salário de todos os atletas com contrato com o clube, comissão técnica, funcionários, encargos e direitos de imagem.

Para cumprir a meta de R$ 177,3 milhões gastos com o futebol no ano, o Inter teria que gastar apenas R$ 39,3 milhões no último trimestre, ou seja, no máximo R$ 13,1 milhões por mês. O problema é que a média de janeiro a setembro está acima disso: R$ 15,3 milhões.

Endividamento

Outro número que chama a atenção nas contas do Inter é a dívida de curto prazo apresentada em setembro, ou seja, valores que tem que ser pagos com vencimento inferior a um ano: são R$ 390 milhões –inclui empréstimos, direitos de imagem, obrigações com atletas, etc.

E o futuro?

Eliminado da Libertadores e da Copa do Brasil, o Inter não tem mais premiações – nem bilheteria – para engordar o faturamento de 2020, já que o Campeonato Brasileiro se estenderá até 2021, e somente com seu término todos os valores são definidos.

O fim de ano colorado, porém, definirá quem terá a missão de equacionar as contas do clube em 2021. No próximo dia 15 de dezembro, o Inter elege seu novo presidente, entre as chapas encabeçadas pelos candidatos Alessandro Barcellos e José Aquino Flores de Camargo.