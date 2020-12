Internacional apura suposto vazamento de dados de associados

Próximo das eleições, o Internacional vive um ano conturbado nos bastidores, apesar do bom momento vivido até pouco tempo dentro de campo. A mudança de presidente tem agitado o dia a dia do clube e a nova polêmica é sobre um suposto vazamento de dados dos associados. O Colorado afirma que já está apurando o caso para tomar as medidas necessárias.

“O Sport Club Internacional informa que, ao tomar conhecimento das denúncias recebidas na Ouvidoria do Clube, Comissão Eleitoral e Conselho Deliberativo, que retratam suposto vazamento de informações de associados, está realizando a devida apuração dos fatos, para adoção das medidas legais cabíveis contra toda e qualquer inconformidade que vier a ser identificada”, disse o clube em nota oficial.

Nota oficial sobre suposto vazamento de informações: https://t.co/ZgC9EoWbGd — Sport Club Internacional (@SCInternacional) December 4, 2020

Segundo apuração do Globo Esporte, alguns sócios fizeram queixa do uso inapropriado de seus dados. Tanto divulgar quanto utilizar estas informações está proibido nestas eleições, e caso haja a confirmação dos casos, as chapas poderão inclusive ser cassadas.

As eleições no Inter estão marcadas para o próximo dia 15 de dezembro, quando os sócios vão escolher o próximo presidente e 150 conselheiros. Tudo será feito de forma virtual por conta da pandemia. José Aquino e Alessandro Barcellos são os dois candidatos que disputam o segundo turno. O vencedor comandará o clube pelos próximos três anos.