Internacional faz treino físico e técnico visando duelo contra o Atlético-MG

Depois da derrota para o Boca Juniors na quarta-feira, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Internacional mudou seu foco para o Campeonato Brasileiro. No domingo, o Colorado terá um confronto direto diante do Atlético-MG, no Mineirão, às 18h15 (de Brasília).

Atualmente, a equipe do técnico Abel Braga está na quarta colocação do Brasileirão, com 37 pontos, enquanto o Galo é o vice-líder, com 42 pontos. Uma vitória em Minas Gerais acabaria com a sequência negativa do Inter de seis partidas sem vencer no torneio.

Visando o duelo válido pela 24ª rodada da competição, o elenco colorado treinou na tarde desta sexta-feira, no CT Parque Gigante. Após realizarem atividades físicas e regenerativas na academia do clube na quinta-feira, os titulares se juntaram ao resto do grupo e fizeram trabalhos físicos e técnicos.

Para o embate contra o Atlético-MG, o Internacional contará com os retornos de Víctor Cuesta e Rodinei, que estavam suspensos e não enfrentaram o Boca Juniors. Desfalque pelo mesmo motivo contra o Atlético-GO, no último sábado, Nonato também esta’ra à disposição. Rodrigo Moledo, por outro lado, foi expulso contra o Dragão e será baixa.

No primeiro turno, o Inter levou a melhor no confronto com o Galo. No Beira-Rio, a equipe então comandada por Eduardo Coudet triunfou por 1 a 0 graças ao gol de Thiago Galhardo.